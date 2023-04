Gli italiani pronti a mettersi in viaggio per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio sono 12 milioni. È questa la stima di Autostrade per l'Italia che, come di consueto, ha pubblicato in queste ore le previsioni del traffico per le prossime due settimane.

In circa 10 giorni di possibili "ferie", code e rallentamenti sono inevitabili, ma programmando il viaggio - per esempio nelle ore serali - si può riuscire a ridurre al minimo il disagio e raggiungere i propri cari o il proprio luogo di vacanza nel minor tempo possibile. Occhio, però, al meteo incerto.

Previsioni del traffico 25 aprile: code in vista

Secondo le analisi del gestore autostradale, già a partire dal pomeriggio di giovedì 20 aprile si prevedono code intense (bollino rosso) sulle principali direttrici da nord a sud. In particolare, i principali disagi sono attesi in uscita dalle grandi città sull'Autostrada A1 Milano-Napoli e sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto, ma non solo. Attesi rallentamenti anche sulle strade e autostrade che dai grandi centri del Nord Italia (Milano e Torino) vanno verso la costa ligure.

Situazione analoga per guanto riguarda il pomeriggio di venerdì 21 aprile, dove è attesa un'altra condizione di bollino rosso, e la mattina di sabato 22 aprile. I primi rientri, invece, sono previsti per domenica 23 aprile e martedì 25 aprile con traffico opposto sulle principali direttrici da sud a nord.

In occasione del ponte del 1 maggio, infine, si attendono disagi sempre da sud verso nord a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile. Una condizione che dovrebbe proseguire anche nella mattina di sabato 29 aprile e per tutta domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Le previsioni del traffico di Autostrade per l'Italia

Previsioni meteo ponte 25 aprile

Secondo gli esperti, nel corso dei prossimi giorni potremmo assistere a due condizioni ben differenti. Durante il ponte del 25 aprile potrebbero verificarsi piogge sparse su tutta la Penisola, soprattutto nella stessa giornata del 25.

Durante il ponte del primo maggio, invece, la situazione dovrebbe essere più stabile, con una condizione di sole e alte temperature in tutta Italia, da Nord a Sud.

Previsioni del traffico: come restare informati

#Radio. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

#Telefono. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

#App. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple e Android. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

#Facebook e Twitter. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

#Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.