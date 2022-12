L'aumento dei pedaggi autostradali è uno dei grandi temi di fine 2022. Davvero da inizio 2023 pagare il casello costerà di più? Per ora non ci sono ancora informazioni certe, anche se il rincaro appare ormai certo.

Un rincaro atteso già per il 2022 ma che non c'è stato, almeno per il 98% della rete autostradale italiana, grazie all'intervento del Governo Draghi. Governo che ha cambiato guida e che per il 2023 potrebbe non porre rimedio al nuovo rincaro per gli automobilisti.

Pedaggi autostrada, quanto aumentano?

Il rincaro del costo delle autostrade però non è un processo che avviene in automatico. Per dare il via libera infatti c'è bisogno di un decreto ad hoc firmato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quello di Economia e Finanze. Firme che dovrebbero arrivare a giorni a sancire pedaggi autostradali aumentati - secondo le indiscrezioni - tra l'1,5 e il 3,5%.

Come sottolineato dall'Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie e Trafori) infatti

Le richieste di rimodulazione del sistema tariffario da parte delle concessionarie autostradali, sono in questo momento alla valutazione dei Ministeri competenti che stanno analizzando tutte le componenti di un sistema di pedaggi assai complesso, comprese le valutazioni macroeconomiche sull’impatto degli eventuali aumenti concessi

Sempre l'Aiscat ricorda come in Italia gli ultimi rincari risalgano al 2018 "diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente" e che

In ogni caso si ricorda che gli incrementi tariffari medi proposti dalle concessionarie sono assai inferiori rispetto a quelli già concessi in altri Paesi europei dotati di sistemi concessori e regolatori simili (ne è un esempio la Francia con un +4,7 e la Spagna +4)

Magra consolazione per gli automobilisti che si chiedono quanto costerà mantenere l'auto nel 2023, tra ormai più che probabile ritorno delle accise su benzina e diesel e inflazione galoppante.

Pedaggi autostrada, quando aumentano?

Con gli eventuali decreti ancora da firmare è difficile dire quando ci troveremo a dover pagare di più per percorrere le autostrade italiane. Come si legge nella nota di Aiscat infatti