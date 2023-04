Il preparatore Mansory ha di nuovo messo le sue sapienti mani su una Rolls-Royce. L'ultima creazione su base Dawn si chiama Pulse Edition e si allontana dalla Silver Bullet Edition presentata nel 2021.

Il controverso tuner, questa volta, si è distaccato dell'obiettivo di riprendere lo stile della versione originale degli anni '20" e ha optato per un restyling meno pulito, ma con abbinamenti cromatici unici nel loro genere.

Colorata e potente

La Rolls-Royce Dawn Pulse Edition si ispira in parte alla Silver Bullet Edition ma con una carrozzeria completamente verniciata di bianco. A differenza della precedente, al posteriore trova posto un minuscolo spoiler sul bordo del bagagliaio, abbinato a un nuovo diffusore sportivo e a minigonne di generose dimensioni, il tutto verniciato sempre in bianco, inclusi i cerchi V.6 da 22 pollici.

Spostandoci più in alto, lo specialista delle personalizzazioni ha poi utilizzato una particolare tinta arancione per verniciare la capote in tela multistrato della cabrio, ma non solo. Nello stesso colore sono stati dipinti anche diversi particolari della griglia, l'interno dei fanali anteriori e perfino l'icona Spirit of Ecstasy, la tradizionale statuetta del brand.

Interni unici e motore rivisto

Il tema arancione su bianco è stato poi esteso anche all'interno. Lo stesso è stato utilizzato, infatti, per rivestire i costosi sedili in pelle e il volante, nonché il bordo dei tappetini e di altri piccoli dettagli.

Parlando infine di prestazioni, nella scheda tecnica rilasciata dal preparatore si legge che la Rolls-Royce Dawn Pulse Edition è dotata di sospensioni sportive di nuova concezione e di un sistema di scarico "aperto" ad alte prestazioni, con quattro terminali di scarico bianchi.

Nel documento non vengono menzionate cifre definitive per quanto riguarda potenza e coppia, ma è possibile che il motore di questa nuova unica Rolls-Royce sia stato modificato per poter generare oltre 730 CV e 1.000 Nm.