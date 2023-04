Si avvicina il momento dei saluti per l’Audi TT. Dopo 25 anni di onorata carriera, la sportiva di Ingolstadt abbandonerà i listini di tutto il mondo. Non prima, però, di un ultimo giro d’onore, con una serie di edizioni speciali dedicate ai vari mercati.

Dopo il debutto delle Heritage Edition e Final Edition, quindi, ecco la Memorial Edition, dedicata esclusivamente al Giappone.

L’ultimo inchino di Audi al Sol Levante

I 100 esemplari di Memorial Edition sono tutti basati sulla TTS. La clientela giapponese può scegliere tre tinte per la carrozzeria, ossia la Glacier White Metallic, la Mythos Black Metallic e la Kronos Gray Metallic. A livello estetico ci sono una serie di dettagli esclusivi come la calandra singleframe in nero lucido con cornice in alluminio. Queste ultime modanature sono presenti anche sulle prese d’aria anteriore e sulle minigonne.

Audi TTS Memorial Edition

A donare ulteriore carattere all’Audi ci sono i cerchi in lega Audi Sport da 20” in color bronzo. A bordo, troviamo i sedili in pelle Nappa con trama a diamante e cuciture a contrasto in colorazione bronzea.

Per il resto, la dotazione di serie non è praticamente identica a quella di una TTS tradizionale, con tanto di impianto audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti, sospensioni Magnetic Ride e diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Blind Spot Monitoring, il Park Assist e la retrocamera.

L'abitacolo dell'Audi TTS Memorial Edition

Sotto il cofano è sempre presente il 2.0 turbo, che scarica i 320 CV attraverso la trazione integrale quattro. Abbinato al cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, il propulsore della TT permette uno scatto 0-100 km/h di 4,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h.

Ma chi (in Europa) preferisce la potenza bruta all’esclusività, può orientarsi sulla TT RS, la “belva” da 400 CV provata anche dal nostro Francesco Meneghini.