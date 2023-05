Prendete una Land Rover Defender classica del periodo 2012-2016, restauratela da cima a fondo, rifinitela in maniera impeccabile con dettagli esclusivi e mettete sotto il cofano un moderno motore 5.0 V8 aspirato a benzina da 405 CV abbinato al cambio automatico ZF a 8 marce.

Ecco la ricetta usata dal reparto speciale Land Rover Classic per rrealizzare a mano ogni esemplare della Classic Defender Works V8 Islay Edition, la prima Works V8 a tema storico che si ispira sia alla Defender Serie IIa del 1965 di Spencer Wilks, amministratore delegato della Rover Car Company e tra i fondatori di Land Rover, sia ai panorami dell'Isola di Islay, in Scozia.

Questa serie limitatissima della Defender, prodotta in soli 30 esemplari nelle versioni 90 e 100 Station Wagon si riconosce per la tinta esterna in Heritage Grey con tetto Limestone e ruote in acciaio heavy-duty, oltre che per i rivestimenti interni in pelle e tweed e un ripostiglio centrale in legno di noce e di rovere. Il prezzo va dalle 230.000 sterline (260.825 euro al cambio attuale) della 90 alle 245.000 sterline (277.835 euro) per la 110.

Look classico in grigio, compresa la targa originale

La Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition prende il suo nome dall'isola delle Ebridi dove Spencer Wilks trascorreva le sue vacanze e dove, nella tenuta Laggan, testava i primi prototipi di quel fuoristrada che un guardiacaccia chiamò per la prima volta "Land Rover", nel lontano 1947.

La Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition sulla spiaggia scozzese

Il colore grigio di questa Defender classica è ispirato alla tinta originale Mid Grey del veicolo originale di Wilks, passaruota compresi e con la grafica laterale "GXC 639C" che riporta la targa originale della Land Rover di Wilks. I tocchi di modernità aggiunti a questa come alle precendenti Works V8 includono i fari a LED, sospensioni e sistema frenante potenziati e interni davvero speciali.

Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition e la sua antenata

Tweed scozzese e legno delle botti di whisky

Dentro la Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition ci sono pellami Windsor Ebony a ricoprire i sedili Premium, le finiture laterali, gli interni delle porte, il tetto e il cruscotto. La plancia originale incorpora il Classic Infotainment System con navigatore, radio DAB e connessione Bluetooth.

La plancia della Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition

A fianco della leva del cambio c'è una targa che ricorda l'episodio della nascita del nome Land Rover, mentre il vano piedi è rivestito in moquette e in molte parti dell'abitacolo c'è un rivestimento in tweed Islay Woollen Mill.

Il ripostiglio centrale Il piano di carico del bagagliaio

Nel ripostiglio centrale tra i due sedili anteriori c'è un vassoio amovibile con linguette in pelle e inserti in legno di quercia proveniente dalle botti di whisky della distilleria locale Kilchoman. Gli stessi inserti di quercia si estendo fino al piano di carico del bagagliaio.

Motore V8, assetto e freni moderni

A livello di prestazioni il motore 5.0 V8 da 504 CV e 515 Nm garantisce alla Classic Defender Works V8 Islay Edition uno scatto da 0 a 60 miglia orarie (96,56 km/h) in 5,6 secondi e una velocità massima di 170 km/h.

Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition, il motore 5.0 V8

Ognuno dei trenta esemplari previsti viene riprogettato con l'aggiunta del Defender Suspension Upgrade Kit che include sospensioni con taratura speciale per migliorare il comfort e la dinamica su strada, con molle elicoidali e ammortizzatori rivisti. C'è poi anche l'Handling Upgrade Kit con dischi freno, pastiglie e pinze V8 Works migliorati per una maggiore potenza frenante.

Chi fosse interessato all'acquisto di una delle trenta Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition, a un prezzo compreso tra le 230.000 e le 245.000 sterline, può consultare il sito www.landrover.com/classic o contattare il reparto Land Rover Classic (sales@classic-jaguarlandrover.com / 44 (0) 2476 566 600).