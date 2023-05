Presto, la Renault Arkana avrà una “sorella” più grande. Come ufficializzato dal marchio, il nuovo SUV coupé di segmento D della Losanga si chiamerà “Rafale”. Il nome trae origine dai primissimi anni di storia del brand, quando Louis Renault – il fondatore della Casa – era ancora impegnato nel settore dell’aviazione.

Proprio un aereo del 1936 chiamato “Rafale” (la traduzione francese di “raffica”) stabilì diversi primati dell’epoca. Tra questi, c’è il record stabilito da Helene Boucher, la prima donna ad aver volato per oltre 1.000 km.

DNA dell’Austral in una formula tutta nuova

Ad accompagnare l’annuncio di Renault, c’è un interessante primo teaser della Rafale. Il SUV coupé dovrebbe condividere la piattaforma e numerose componenti con l’Austral, ma l’estetica sembra essere completamente diversa.

Renault Rafale, il teaser laterale del nuovo SUV coupé

I fari posteriori hanno un look affilato, mentre quelli anteriori hanno un doppio elemento verticale che ricorda vagamente quello della nuova Clio. Le linee appaiono più tese e muscolose, mentre sui paraurti s’intravedono due profili rossi che danno ulteriore personalità al modello.

Gli interni della Renault Austral

Se gli esterni avranno un design dedicato, gli interni dovrebbero riprendere in buona parte la tecnologia dell’Austral, a partire dal doppio display da 12,3” del quadro strumenti e da 12” per l’infotainment. Per sottolineare la maggiore sportività del modello, potrebbero essere previsti anche rivestimenti specifici e un nuovo stile dei sedili.

Renault Rafale, la scritta posteriore

Fortemente elettrificata

A livello di motorizzazioni, è possibile che la Rafale erediti l’unità più potente dell’Austral, ovvero il 1.2 E-Tech full hybrid da 200 CV. Non è escluso, comunque, che per distinguere ulteriormente questa Renault vengano presentati propulsori ancora più performanti, forse ibridi plug-in.

Renault Rafale, le foto spia

Del resto, la Rafale potrebbe avere dimensioni importanti, probabilmente anche superiori rispetto ai 4,72 metri dell’Espace (attualmente il modello più grande della Losanga) per “prendere spazio” nella gamma rispetto ai 4,57 m dell’Arkana.

Sulla data di debutto non si sa ancora nulla, anche se ci aspettiamo una presentazione entro la fine dell’anno.