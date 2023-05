La Renault Austral, assieme alla sorella Espace, è la più giovane delle auto "termiche" della Casa francese, elettrificata sia in versione mild hybrid che full hybrid. Per questa nuova prova dei consumi reali ho scelto la Renault Austral mild hybrid spinta dal quattro cilindri 1.3 turbo benzina elettrificato da 158 CV.

L'Austral mild hybrid con cambio automatico a variazione continua segna nel tragitto classico Roma-Forlì di 360 km un consumo medio di 5,25 l/100 km (19,05 km/l), spendendo 34,85 euro per la benzina del viaggio.

Non scala la classifica consumi

Nella classifica consumi reali la Renault Austral mild hybrid a 12 volt si posiziona nella parte bassa della graduatoria, a pari merito con Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG, Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2, ma davanti a Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Automatica (5,50 l /100 km - 18,1 km/l), Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) e Fiat 500X 1.3 T4 benzina, la prova dei consumi reali (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Renault Austral, la vista di tre quarti anteriore

Davanti all'Austral, tra i SUV mild hybrid a benzina di potenza e dimensioni simili, ci sono invece Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica (5,05 l/100 km - 19,8 km/l), Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Buona dotazione e cruise control adattivo quasi perfetto

L'auto che ho provato è la Renault Austral techno mild hybrid 160 auto, l'allestimento base dell'ibrido leggero con 158 CV e cambio automatico che ha già di serie cerchi in lega da 19", fari a LED, rivestimenti interni in similpelle/tessuto, sensori di parcheggio e telecamera, climatizzatore automatico bi-zona e strumentazione digitale su display da 12,3".

Renault Austral, gli interni

L'aggiunta di vernice metallizzata bicolore, portellone elettrico, pack advanced driving assist e altri utili pacchetti che includono sedile di guida a regolazione elettrica e cruise control adattivo portano il prezzo di listino a quota 40.750 euro.

Una cifra che permette di guidare un SUV moderno, spazioso e molto comodo anche nei lunghi viaggi con la famiglia. I 158 CV permettono di affrontare ogni situazione di guida, pur senza esprimere una sportività marcata, mentre il cruise control adattivo spicca come il più lineare e graduale nel funzionamento tra tutti quelli che ho avuto modo di provare.

La nostra video prova della Renault Austral full hybrid

Buona autonomia

Nell'utilizzo quotidiano la Renault Austral mild hybrid da 158 CV dimostra una buona costanza nei consumi, pur mantenendosi su medie un po' alte. In particolare la guida in città e in autostrada richiedono un maggiore tributo di benzina.

Il serbatoio da 55 litri permette comunque di avere sempre a disposizione una buona autonomia tra un pieno e l'altro, vicina ai 700 km. Nei percorsi extraurbani in stile economy run i 1.000 km di range sono possibili.

Renault Austral, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

687 km di autonomia teorica

687 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

858 km di autonomia teorica

858 km di autonomia teorica Autostrada: 7,8 l/100 km (12,8 km/l)

704 km di autonomia teorica

704 km di autonomia teorica Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1.309 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Renault Austral techno mild hybrid 160 auto Ibrido

(Benzina) 116 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.464 kg 143 g/km

Dati

Vettura: Renault Austral techno mild hybrid 160 auto

Listino base: 36.200 euro

Data prova: 21/04/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 23°/Sereno, 13°

Prezzo carburante: 1,844 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.220

Km totali all'inizio del test: 6.241

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 71 km/h

Pneumatici: Michelin e.Primacy - 205/55 R19 97V XL S2 (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 5,25 l/100 km (19,05 km/l)

Computer di bordo: 5,1 l/100 km

Alla pompa: 5,4 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,85 euro

Spesa mensile: 77,45 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 207 km

Quanto fa con un pieno: 1.048 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.