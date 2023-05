L'attuale generazione di Range Rover ha debuttato l'anno scorso. In questo 2023 si appresta a ricevere un piccolo aggiornamento per quanto riguarda gli allestimenti e i powertrain disponibili a listino.

Tra quest'ultimi, in particolare, debuttano le nuove versioni ibride plug-in, inclusa la potentissima SV da 615 CV. Ecco tutto quello che sappiamo.

Più potenza

Gli aggiornamenti dell'attuale generazione di Range Rover riguardano principalmente i motori a benzina. Prima di tutto il V8 biturbo da 4,4 litri di origini tedesche (BMW) guadagna nella versione meno sportiva la tecnologia mild-hybrid, attuata tramite un piccolo motore elettrico posizionato nella campana del cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Lo stesso motore, poi, si cala anche nel cofano della nuova versione di punta dell'auto, la rinnovata SV, sulla quale viene abbinato però a un sistema ibrido più potente, di tipo plug-in e in grado di generare una potenza combinata di 615 CV.

Land Rover Range Rover SV

Allo stesso modo e con la stessa tecnologia, per questo 2023 anche la versione ibrida plug-in più "semplice" 550e, dotata del 3.0 litri a 6 cilindri, raggiunge una potenza complessiva di - appunto - 550 CV, migliorando il tempo di percorrenza da 0 a 100 km/h e aumentando la percorrenza in full electric, ora fino a circa 80 km (WLTP).

Più tecnologia

Ma le novità non finiscono qui, la Range Rover in occasione del 2023 riceve importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il comparto tecnologico. All'interno debutta l'ultima generazione del sistema di infotainment Pivi Pro, con schermo centrale da 13,1 pollici.

Insieme fa il suo ingresso tra le dotazioni il nuovo Dynamic Response Pro che ha debuttato sulla Range Rover Sport, un sistema in grado di offrire un migliore controllo del rollio in curva.

Il nuovo sistema di infotainment della Range Rover

Per il 2023, inoltre, il cruise control adattivo dell'auto si aggiorna con una nuova funzione per il fuoristrada, diventando in grado di dialogare con il Terrain Response 2: ora quattro impostazioni consentono al sistema di regolare automaticamente la velocità di discesa dell'auto o di superamento di un ostacolo.

Il nuovo programma SV Bespoke

Ma non è tutto. Con questo lieve aggiornamento tecnologico debutta per la nuova Range Rover il nuovo servizio di personalizzazione SV Bespoke. Si tratta di un servizio rivolto agli acquirenti che desiderano rendere unici gli esterni e gli interni della propria auto.

Il programma offre 391 colori diversi per i materiali e 230 scelte di vernice, che vanno dal satinato al lucido. Sono inoltre disponibili scritte personalizzate per il cofano e il portellone posteriore in diversi materiali e la possibilità di ottenere una verniciatura a campione.

Il servizio SV Bespoke di Range Rover

Negli Stati Uniti il prezzo di partenza della Range Rover con tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato è di 108.895 dollari, pari a 100.000 euro, non resta quindi che attendere per conoscere i prezzi per il mercato italiano.

Geraldine Ingham, amministratore delegato della Range Rover, ha commentato: