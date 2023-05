La Land Rover Defender cabrio è finalmente realtà. Ne avevamo parlato spesso negli ultimi mesi e proprio pochi giorni fa il preparatore Heritage Customs ha presentato la Valiance Convertible.

Si tratta a tutti gli effetti di una versione con tetto in tela del nuovo fuoristrada inglese, non realizzata dalla casa stessa bensì a mano, in diversi mesi di lavoro nelle officine della carrozzeria olandese. Ogni esemplare sarà diverso dagli altri e avrà caratteristiche uniche. Ecco tutto quello che sappiamo.

Un'auto unica

La nuova Valiance Convertible di Heritage Customs è, naturalmente, basata sulla Land Rover Defender 90, la versione a tre porte del 4x4 più "cliccato" degli ultimi anni. Realizzata su misura, ogni esemplare di questa nuova versione sarà diverso dagli altri, visto il grande catalogo di accessori e di personalizzazioni offerto dal preparatore.

Heritage Customs Valiance Convertible

Partendo dagli esterni, questa nuova Defender cabrio nella parte frontale non è stata modificata molto rispetto alle versioni standard, sia a tre che cinque porte. Il frontale è rimasto quello classico e imponente del modello d'origine, con i grandi fari full LED, il paraurti squadrato e il grande cofano orizzontale.

Parlando di quest'ultimo, in particolare, proprio come per le altre creazioni dell'azienda, in questa versione è stato dotato di alcune rifiniture in alluminio, utili ad accentuare la natura "unica" del progetto.

Heritage Customs Valiance Convertible Heritage Customs Valiance Convertible Heritage Customs Valiance Convertible

Senza il tetto

Se davanti la Defender è stata stravolta ben poco dai designer di Heritage Customs, è al posteriore che i sapienti professionisti hanno concentrato i propri sforzi per creare un progetto unico.

Partendo, come anticipato, dalla versione 90 a passo corto del fuoristrada inglese, i tecnici dell'azienda si sono occupati di tagliare la parte superiore del tetto (quella con i finestrini sui montati), per sostituirla con un rollbar di rinforzo, a sua volta ricoperto da una capote a più strati realizzata su misura.

Heritage Customs Valiance Convertible Heritage Customs Valiance Convertible

All'interno poi, i designer hanno scelto di mantenere il cruscotto e i sedili delle altre Defender progettate da Heritage Customs, quindi con pelle estesa a tutti i rivestimenti e diversi dettagli nel colore della carrozzeria.

Ogni caratteristica della Valiance Convertible può essere personalizzata nel colore e nella fattura, sia abbinandosi ad altri componenti sparsi sulla carrozzeria, sia offrendo un connubio cromatico d'eccezione.

Heritage Customs Valiance Convertible Heritage Customs Valiance Convertible Heritage Customs Valiance Convertible

La conversione della Defender 90 in cabrio è disponibile a partire da 82.500 euro, IVA e auto donatrice escluse. Considerando il prezzo di una Land Rover nuova, il tutto potrebbe superare di slancio i 200.000 euro.