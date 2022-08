Tra gli studi di design e personalizzazioni di auto più famosi di tutta Europa c'è sicuramente Niels Van Roij Design. Con sede nei Paesi Bassi, ha dato vita negli ultimi anni a numerosi progetti interessanti e dal carattere unico.

L'ultimo in ordine di tempo è Heritage Customs, un'idea che ha alla base quella di rendere uniche le Land Rover Defender di ultima generazione. Recentemente ha presentato la variante Valiance Copperhead, la più lussuosa di sempre e commissionata su misura da un anonimo acquirente, che per gli interni ha richiesto il massimo.

In incognito fuori

L'idea alla base di questa ultima Defender è quella di passare il più possibile inosservato. Per farlo lo studio di design si è occupato di non utilizzare colori sgargianti per gli esterni, mantenendo il nero di base e abbinandolo in alcuni dettagli a un color bronzo molto scuro.

Tutti i finestrini sono stati oscurati e sono stati montati dei cerchi in lega da 22 pollici replicanti gli originali in acciaio. Una soluzione quest'ultima che ha permesso al tuner di non montare i più vistosi cerchi a 5 razze doppie, che di solito equipaggiano le "normali" Defender Valiance.

Infine l'assetto è stato abbassato di qualche centimetro per migliorare ulteriormente l'agilità e la guidabilità del 4x4 inglese.

Nel lusso dentro

Ma è all'interno che si è concentrato il lavoro del preparatore olandese. Qui tutte le superfici lasciate in plastica grezza dalla Casa madre sono state rivestite con Alcantara in color verde acqua, lo stesso colore utilizzato per i nuovi pellami dei sedili.

Gli inserti estetici, sia sul volante che sul cruscotto, sono stati sostituiti con nuovi in color bronzo, anche in questo caso lo stesso utilizzato per i dettagli esterni. Infine tutta la tecnologia di bordo è stata mantenuta come in origine, quindi con il grande sistema Pivi PRO a centro plancia e con il cockpit digitale davanti al guidatore.