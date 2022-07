Per celebrare i 60 anni della saga 007, Jaguar Land Rover ha deciso di mettere all'asta alcuni dei veicoli utilizzati nelle riprese dell'ultimo No Time To Die, film del 2022 con protagonisti Daniel Craig, Léa Seydoux e Rami Malek.

La vendita si terrà il prossimo 28 settembre presso Christie's a Londra, esclusivamente su invito. Oltre alle auto saranno battuti all'asta anche diversi oggetti di scena e parte dell'attrezzatura. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Croce Rossa britannica.

I Range Rover e i Defender da inseguimento

Protagonisti indiscussi dell'asta saranno sicuramente i Range Rover Sport e i Defender impegnati nelle due scene finali e iniziali del film.

In particolare sarà offerta al pubblico la seconda Defender 110 presente nelle scene di off road, cioè quella non coinvolta nel famoso ribaltamento causato da uno scollinamento improvviso della strada. Esperti hanno stimato il suo valore tra i 250.000 e i 600.000 euro, ma il prezzo di vendita potrebbe tranquillamente superare queste cifre.

Al suo fianco una delle tante Range Rover SVR di scena, quindi non omologabile per uso stradale, impegnata nel film nell'inseguimento finale e non andata distrutta durante le riprese, con un valore base stimato tra i 90.000 e i 200.000 euro.

Le stradali

Oltre ai veicoli di scena non utilizzabili su strada, saranno messe all'asta anche due auto altrettanto particolari, ma omologabili per l'utilizzo quotidiano. Si tratta di uno degli ultimi esemplari prodotti di Defender 110 V8 Bond Edition, edizione speciale a tiratura limitata in 300 esemplari numerati per celebrare proprio l'uscita del film. Personalizzata con il logo dei 60 anni di James Bond sul cruscotto, secondo gli esperti dovrebbe avere un valore compreso tra i 250.000 e i 350.000 euro.

Insieme alla Bond Edition sarà poi proposta anche una Jaguar XF standard, utilizzata nella scena iniziale del film come auto inseguitrice dell'Aston Martin DB5 dell'agente inglese.

Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: