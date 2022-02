"Alexa, riproduci musica". Chiunque abbia in casa l'assistente vocale di Amazon riconoscerà questo comando, per iniziare la riproduzione di brani musicali attraverso gli speaker intelligenti del colosso statunitense. Una funzionalità ora disponibile anche sull'intera gamma Jaguar e Land Rover. E no, non è necessario acquistare alcun device esterno.

Sui modelli più recenti del Gruppo inglese infatti si potrà scaricare Alexa direttamente nel sistema di infotainment, a patto che si tratti del Pivi Pro, il più recente software disponibile sulla gamma.

Come si scarica Alexa

Detto che la prima discriminante è avere una Jaguar o una Land Rover con sistema Pivi Pro, bisogna disporre anche di un abbonamento Online Pack, grazie al quale l'infotainment è sempre connesso e può quindi beneficiare di aggiornamenti Over the Air.

Una volta scaricata Alexa bisogna collegarla al proprio account InControl, semplicemente inquadrando il QR Code che compare sullo schermo e seguire poi le istruzioni. Per maggiori informazioni potete consultare il manuale online ufficiale.

Da quel momento in avanti si potrà utilizzare l'assistente vocale per gestire alcune funzionalità dell'auto e, se presenti, anche i vari sistemi di domotica della propria abitazione.

Senza mani

Basterà infatti pronunciare la parola di attivazione "Alexa" e poi chiedere, ad esempio, di riprodurre musica, leggere le ultime notizie o le previsioni del tempo, attivare il navigatore satellitare o controllare l'autonomia residua delle batterie se si guida un modello ibrido plug-in.