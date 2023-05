Per noi appassionati le auto sono anche oggetti di aggregazione, perché ci fanno conoscere nuove persone, con le quali vivere esperienze indimenticabili, alla guida e non.

Che si tratti di andare insieme in pista o di viaggiare, infatti, farlo in compagnia dei propri amici è sempre più bello e proprio questo hanno fatto oltre 6.000 appassionati di MINI, che da tutta Europa si sono riuniti a sud di Firenze dal 25 al 29 maggio, per l'Internationl Mini Meeting 2023. Ecco come è andata e tutti i numeri di questa edizione.

Un raduno internazionale

Prima di tutto rispondiamo a una semplice domanda: che cos'è l'International Mini Meeting (o IMM per i fan)? Si tratta del raduno europeo di MINI, di ieri e di oggi, che dal 1978 si tiene ogni anno in una Nazione diversa con una sola regola: tornare ogni cinque anni nel Regno Unito.

Per l'edizione 2023 è stata scelta come meta la nostra Italia ed è stata chiamata in causa per aiutare nell'organizzazione MINI Italia, la filiale italiana del brand. Come di consueto per questo genere di eventi, la messa in opera della macchina organizzativa è stata curata da un insieme di club territoriali, che si sono coordinati per mesi per rendere il tutto possibile.

Tra questi, ovviamente, il MINI Owners Club, il gruppo italiano di appassionati e possessori di piccole classiche che è stato parte attiva nella gestione dell'evento.

International MINI Meeting 2023

Una grande festa

Ma come è stato questo International MINI Meeting 2023 tutto italiano? Io ho preso parte alla giornata di venerdì 26 maggio e il clima che ho respirato è stato di una vera e propria festa. Gli appassionati del brand, infatti, sono tra i "car mates" più legati alle loro auto e alla cultura del Paese di origine di tutti.

La dimostrazione di questo l'ho potuta toccare con mano grazie al fatto che, nel corso della mia passeggiata all'hu Norcenni Girasole Village di Incisa Val D'Arno (il luogo scelto per l'evento), ho incontrato equipaggi provenienti anche da luoghi molto lontani - per un viaggio effettuato a bordo di una MINI vintage - come per esempio l'Olanda, i Paesi Bassi o addirittura la stessa Inghilterra.

Tutti si sono riuniti nel resort fiorentino e hanno pernottato all'interno o di tende in piazzole dedicate - come nei più classici dei camping - o di bungalow allestiti per l'occasione: delle casette in legno con posto auto davanti riservato e dotate di tutti i servizi del caso.

International Mini Meeting 2023, gli alloggi

Nel corso di questa quattro giorni di vera passione, si sono susseguiti una serie di appuntamenti dedicati all'intrattenimento per tutte le età, come i test drive dell'attuale gamma della casa, sia termica che elettrica, oppure il concerto di sabato sera di una tribute band dei The Beatles, o ancora la visione da vicino di un restomod elettrico di modelli MINI degli anni '60 e '70, realizzati dall'azienda G.O.S.H. Carborg Project.

L'azienda produttrice di restomod elettrici di Mini vintage

Ma non solo. Durante tutto l'evento il club toscano dei possessori ha poi organizzato diversi giri turistici in tutta la Regione, nei quali gli appassionati provenienti soprattutto dall'estero hanno potuto guidare la propria auto per esempio sulle colline senesi, ammirando uno dei territori italiani più belli e iconici.

Non sono poi mancati anche rivenditori di componenti meccanici ed estetici, sia usati usati che nuovi, che hanno scelto l'International MINI Meeting 2023 per esporre il proprio catalogo, aiutando gli appassionati a trovare "quel pezzo" mancante.

Lo scambio di ricambi all'International Mini Meeting 2023 International Mini Meeting 2023

Infine, l'occasione è stata quella giusta anche per vedere da vicino la concept Aceman, l'auto 100% elettrica anticipatrice della prossima generazione di Countryman che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi e che noi avevamo toccato con mano nel 2022 (trovate il video qui sotto).

In occasione dell'evento Federica Manzoni, Head of MINI Italia, ha commentato:

“L’IMM è un’occasione per condividere e diffondere i valori di inclusione, solidarietà, divertimento, attenzione per il pianeta e per le persone, che sono racchiusi nella filosofia di MINI Big Love for the People, Big Love for the Planet." "IMM per noi è la massima espressione di ciò che rappresenta il nostro brand, un momento di inclusione e di festa con tutta la vasta community MINI”.

La MINI Aceman concept vista dal vivo