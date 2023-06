Nuovo avvistamento per la prossima hypercar Ferrari. La super sportiva di riferimento del Cavallino Rampante è stata fotografata durante una nuova sessione di test vicino a Maranello. Il prototipo sembra essere ancora in una fase embrionale, anche perché il debutto appare piuttosto lontano.

Secondo alcuni rumors, infatti, la presentazione dell’hypercar (conosciuta internamente col nome in codice “F250”) dovrebbe avvenire solo nel corso del 2024.

Le apparenze ingannano

A dirla tutta, il muletto delle foto spia non ha forme particolarmente “sexy”. Il prototipo sembra unire varie componenti prese da altre Ferrari in un mix che pare molto lontano dal design definitivo. Di certo, l’hypercar ha un look molto aggressivo, con lo splitter quasi a filo con l’asfalto, il cofano bassissimo e le ampie prese d’aria laterali.

Nuova Ferrari hypercar, le foto spia

Ed è impossibile non notare il mastodontico alettone (probabilmente ad incidenza variabile) ispirato al mondo delle corse. Pure il posteriore appare provvisorio, con luci rettangolari simili a quelle della SF90 Stradale e due terminali di scarico centrali.

Nuova Ferrari hypercar, la zona posteriore

È possibile, comunque, che Ferrari nasconda le principali novità nel telaio e nel powertrain, che potrebbe essere tra i più potenti mai usciti da Maranello.

L’ibrida plug-in nata a Le Mans

Stando a tante voci (non confermate ufficialmente), sotto la carrozzeria della nuova Ferrari potrebbe nascondersi un propulsore V6 ibrido plug-in. L’hypercar, quindi, potrebbe interrompere la dinastia del V12 (dalla F50 alla LaFerrari) adottando una configurazione ereditata dalla 499P concepita correre a Le Mans.

Ferrari hypercar, il render di Motor1.com

Sulla vettura da corsa, per esempio, questo powertrain – ripreso dalla 296 GTB - vede la presenza di un sei cilindri da 680 CV e di un motore elettrico da 272 CV. È possibile che l’hypercar abbia uno schema molto simile e una potenza totale di almeno 1.000-1.050 CV per scalzare la Lamborghini Revuelto.

Come detto, la presentazione potrebbe avvenire nel 2024, con una produzione che dovrebbe durare fino al 2030. Secondo numerosi rumors, in questo lasso di tempo Ferrari dovrebbe realizzare 828 esemplari complessivi, di cui 599 coupé, 199 con carrozzeria Spider e 30 XX omologate solo per la pista.