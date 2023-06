Mentre cresce l'entusiasmo per l'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, gli appassionati di gare di endurance avranno la possibilità di far sentire la propria voce su questo sport.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e Motorsport Network hanno lanciato oggi il sondaggio globale sui fan del FIA WEC 2023, con l'obiettivo di raccogliere le opinioni dei fan delle corse di tutto il mondo su questo sport.

Il sondaggio si svolgerà in 11 lingue sul sito web Motorsport .com, fiore all'occhiello di Motorsport Network, con l'analisi dei dati da parte di Iris Sport, specialista dei dati del motorsport.

Annunciando il sondaggio globale tra i fan a Le Mans, il direttore generale del FIA WEC Frédéric Lequien ha dichiarato: "I fan di tutto il mondo rendono il nostro sport quello che è. In questo storico weekend di gara, mentre celebriamo i 100 anni della 24 Ore di Le Mans e diamo il benvenuto alla nuova era delle Hypercar, vogliamo capire cosa pensano i nostri fan e come valutano il WEC.

È il modo migliore per prendere decisioni strategiche su come far crescere il nostro sport per continuare a coinvolgere e divertire il nostro pubblico. Utilizzando la potenza di Motorsport Network, saremo in grado di raggiungere i fan di tutto il mondo, fornendoci preziose informazioni su ciò che il pubblico vuole dal nostro sport e sulle aree che possiamo migliorare in futuro".

Questa è la seconda indagine sui fan globali condotta per il FIA WEC, dopo quella iniziale del 2017. Motorsport Network è all'avanguardia in questo campo, avendo recentemente completato i sondaggi sui fan globali in collaborazione con F1™ nell'ottobre 2021 e con NTT INDYCAR Series nel febbraio 2022 e MotoGP™ nel settembre 2022. Oltre 330.000 fan di 197 Paesi hanno fatto sentire la loro voce in questi tre sondaggi.

Oltre a individuare i piloti, i team e gli autodromi preferiti dai tifosi, il sondaggio del WEC mira a raccogliere le loro opinioni su un'ampia gamma di argomenti, tra cui le abitudini di visione, l'affluenza alle gare dal vivo e il consumo dei media; le opinioni sui cambiamenti futuri per migliorare lo sport e le opinioni su questioni chiave al di là della pista. Ci sono anche domande sul coinvolgimento dei fan e sulla crescita dei giochi e degli eSport.

"Siamo impazienti di ascoltare i fan delle gare di endurance di tutto il mondo. Avendo recentemente completato sondaggi su larga scala per la Formula Uno, la MotoGP™ e la INDYCAR, comprendiamo l'importanza dei sondaggi Global Fan per i detentori dei diritti e gli organizzatori delle principali serie di gare, che possono utilizzare i risultati come una bussola per portare avanti il loro sport nel futuro", ha dichiarato James Allen, presidente di Motorsport Network e leader del progetto Global Fan Survey.

"Il FIA WEC e la sua iconica 24 Ore di Le Mans sono una delle sfide sportive più durevoli al mondo. Abbiamo i dati dell'ultimo sondaggio del 2017, ma da allora sono cambiate molte cose e ora siamo all'inizio di quella che promette di essere un'era entusiasmante per le gare di durata con le straordinarie Hypercar. Non vediamo l'ora di vedere i risultati".

Il sondaggio sui fan del Global FIA WEC 2023 è aperto a chiunque abbia più di 16 anni e durerà quattro settimane, a partire dall'8 giugno, con i risultati principali che saranno annunciati nel corso della stagione.

Per completare il sondaggio, cliccare qui: https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com