Per il mese di giugno ci sono a disposizione gli ecoincentivi statali per le vetture meno inquinanti, come le ibride plug-in; quindi anche un SUV compatto come la Hyundai Tucson, che dispone di questa motorizzazione tra le diverse versioni ibride, può ottenere 7.850 euro di sconto in totale: vediamo come.

Si parte da un listino di 47.600 euro per la Hyundai Tucson PHEV in allestimento Xline. In caso di rottamazione di una vettura di classe inferiore a Euro 5, come da disposizione di legge, si può ottenere innanzi tutto un ecobonus di 4.000 euro.

A questo si aggiunge il Voucher permuta o rottamazione Hyundai pari a 1.110 euro, e lo Stock promo di 750 euro per l’acquisto di vetture disponibili.

Con la promo finanziaria di 2.000 euro si arriva quindi a 39.750 euro, e si può procedere versando un anticipo di 9.540 euro e 36 rate mensili da 208,93 euro (TAN 6,95%, TAEG 7,97%).

Al termine c’è la rata di 29.512 euro, per un massimo di 45.000 km; se si intende restituire o sostituire la vettura, si dovranno pagare 0,10 euro al chilometro in caso di esubero. Non sono indicati altri servizi inclusi nella rata, ma c’è già la garanzia Hyundai più lunga rispetto a quella di legge.

Vantaggi

Per chi desidera entrare nel mondo elettrico con un’ibrida plug-in, questa offerta sulla Tucson PHEV consente di sommare all’ormai noto Voucher Hyundai anche gli incentivi statali, più altri sconti: il prezzo di partenza, quindi, scende notevolmente, e la rata mensile risulta non particolarmente alta.

Svantaggi

I costi finali vanno integrati con spese fisse e oneri finanziari. Per accedere allo sconto più alto, occorre un’auto da rottamare con determinate caratteristiche di legge.

In sintesi