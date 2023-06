La Nissan X-Trail è disponibile anche con la recente motorizzazione e-Power a trazione anteriore, che funziona in modalità elettrica con il motore termico a fare da supporto, quasi come un range extender: questo modello è in offerta per il mese di giugno, ad esempio con la promozione IntelligentBuy Value Last Minute.

Per ottenere lo sconto iniziale di 3.320 euro su una X-Trail N-Connecta, con il contributo di Casa e Concessionarie, occorre la permuta o la rottamazione di una vettura usata di proprietà da almeno 6 mesi: si passa così da 44.070 euro a 40.750 euro.

L’anticipo è pari a 22.549 euro, e le prime due rate ammontano, simbolicamente, a un euro; seguono poi 34 rate da 348,99 euro (TAN 5,9%%, TAEG 6,20%); anche le spese di incasso di 3 euro mensili sono annullate per i primi due mesi.

La maxi rata finale ammonta a 25.119,90 euro, con 30.000 km di percorrenza massima e, in caso di restituzione o sostituzione, 0,10 euro da pagare per ogni chilometro in più.

Come sempre sono molto numerosi i servizi compresi nella rata: GAP insurance e pack service con protezione auto e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Su un modello dalla tecnologia moderna come la X-Trail e-Power, l’offerta di Nissan include sconto iniziale, rate contenute di cui due da un solo euro, e vari servizi

Svantaggi

Per la validità dell’offerta, è neecessario disporre di un’auto in permuta o da rottamare

In sintesi