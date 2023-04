Più o meno è andata così: il nuovo Nissan X-Trail e-Power già lo conoscete perché è stato il protagonista del nostro "Perché Comprarla", ma trattandosi di una tecnologia davvero interessante e sfruttabilissima, abbiamo deciso che con lui non avevamo finito...



Ed ecco quindi che Nissan ci ha affidato nuovamente un X-Trail e-Power dotato di trazione integrale e lo ha fatto con lo scopo di farcelo vivere, usare, sfruttare per qualche giorno. La conseguenza è stata che il Team di Motor1.com Italia ha raccolto la sfida improvvisando un weekend-tipo, turistico e a tratti gastronomico, ma soprattutto di guida, e a "guidarci" letteralmente troverete una vera e propria protagonista dei weekend, ovvero Laura de "i weekendieri".

Missione: "esplorazione" con l'e-Power!

L'obiettivo è quindi semplice: farci condurre sia dall'X-Trail che da Laura dove ci porta il weekend, in una due giorni in luoghi magici da esplorare con una tecnologia altrettanto speciale.

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD

Infatti in questo caso, quando si parla di "Nissan e-Power" si fa riferimento a una tecnologia specifica, a un brevetto esclusivo di Nissan che prevede, nella versione a trazione anteriore, un motore elettrico da 204 CV che dà forza di trazione alle ruote, mentre il motore termico tre cilindri turbo benzina si occupa a sua volta di alimentare il motore elettrico tramite l'ausilio di una batteria agli ioni di litio da 346 V e 1,73 kWh integrata nel pianale.

Nello specifico però, l'X-Trail di questa prova è una 4WD con trazione integrale e-4orce, che quindi può contare su di un secondo motore elettrico da 136 CV al posteriore, per una potenza totale di 213 CV, tutti chiamati all'ordine a ogni affondo dell'acceleratore, con la massa che è di circa 2.000 kg per questa AWD in versione 7 posti.

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD, la vista posteriore Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD, la prova in Toscana

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (7 posti), la scheda tecnica

Lunghezza 4,68 m Larghezza 1,84 m Altezza 1,73 m Peso 1.992-2.024 kg Capacità di carico minima 391 litri Motore elettrico Elettrico Sincrono AC magneti permanenti Motore termico Tre cilindri turbo benzina, 1.497 cc (KR15) Trazione Integrale Potenza 213 CV Coppia 330 + 195 Nm Accelerazione 0-100 km/h 7,2 secondi Velocità massima 180 km/h

Massima libertà

In tutta onestà, i programmi sarebbero dovuti essere ben altri: Laura è abituata a visitare tanti più posti in un weekend, ma ben presto ha capito che questa due giorni sarebbe andata diversamente, con l'X-Trail che è sempre rimasto al centro dell'attenzione come si nota con facilità nel nostro video.

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD, la prova di Motor1.com

La reale libertà dell'e-Power è poi strettamente connessa alla libertà offerta da questo powertrain, con un consumo medio che, nei circa 600 km di misto toscano da noi svolti anche a pieno carico, si è attestato sui circa 14 km con un litro, non troppo lontani quindi dai risultati del nostro Perché Comprarla in cui potete trovare altri dettagli tecnici di questo nuovo e-Power!