Trasformare il quadriciclo elettrico Opel Rocks in un veicolo per il divertimento su tutti i terreni e dotato di "un sorprendente fattore wow". E' questa la sfida che qualche mese fa Opel ha lanciato il concorso #OpelDesignHack.

A vincere è stato il concept di Lukas Wenzhöfer che Opel ha trasformato in realtà, realizzando la Opel Rocks e-XTREME come esemplare unico che presto partirà per un tour che lo farà conoscere da vicino.

Com'è nata la e-XTREME

Per realizzazione l’esemplare unico gli ingegneri hanno cercato di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D. Quindi ecco ruote sporgenti, doppi quadrilateri anteriori e un roll bar giallo brillante.

La Opel Rocks e-XTREME

Anche l'Opel Vizor (l'innovativo frontale inaugurato con la Crossland) è stato reinterpretato e dotato di luci anteriori a LED, con il logo Opel messo in evidenza in turchese. Per limitare il peso e sostenere le prestazioni del motore elettrico, vizor e parafanghi sono stati prodotti utilizzando una stampa in 3D. Un altro elemento che salta agli occhi è l'imponente alettone posteriore in carbonio, originale della Opel Vectra GTS V8, che reca ora l'emblema "e-XTREME" e il numero di serie "001".

Una produzione "unica"

Durante la fase di produzione vera e propria la Opel Rocks e-XTREME ha dimostrato di avere le stesse esigenze per la costruzione di una concept car. L'officina concept Opel ha terminato la Opel Rocks e-XTREME in modo che possa ora partire per un tour che la avvicinerà al pubblico. Date e tappe non sono state ancora comunicate, ma restate connessi per saperne di più.

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel/Vauxhall, ha commentato: "Con #OpelDesignHack abbiamo intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione. Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell'industria e ha permesso alla comunità di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile. Il risultato è la Opel Rocks e-XTREME, una versione unica e originale della nostra Opel Rocks Electric, nata da una sfida di design e accompagnata da un ‘Making-of’-insights per tutti. Una collaborazione di grande successo".