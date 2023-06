La famiglia della Opel Astra si allarga e per la prima volta nella storia del modello accoglie a listino un’inedita variante elettrica. Frutto delle sinergie del Gruppo Stellantis, la nuova elettrica tedesca viene proposta in entrambe le varianti di carrozzeria, berlina e station wagon e può contare su un’autonomia di oltre 400 km, oltre che su una buona dinamica di guida.

Opel Astra elettrica: Esterni

Lunga poco meno di 4,40 metri, l’Opel Astra elettrica conserva lo stile è le proporzioni delle varianti endotermiche in gamma. Per riconoscerla bisogna fare particolare attenzione ad alcuni piccoli dettagli, come i badge “e” sulla carrozzeria e i cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamond cut.

Per il resto, lo stile resta quello di sempre, con il frontale dominato dalla presenza della grande mascherina Vizor, che ispirandosi a quelle delle Opel degli anni Settanta, ingloba in un unico elemento il logo del brand e i gruppi ottici. Questi, inoltre, sfruttano la moderna tecnologia Matrix e sono composti da ben 168 elementi luminosi.

La parte posteriore della Opel Astra Elettrica

La presa di ricarica si trova sul lato destro della vettura e permette di ricaricare fino ad una potenza massima di 100 kW, passando così dal 10 all’80% in 30 minuti. Se invece si utilizza il caricatore di bordo da 11 kW, sono necessarie 5 ore e 45 minuti per una carica completa.

Opel Astra elettrica: Interni

Il discorso fatto per gli esterni vale anche per gli interni. L’abitacolo, infatti, ricalca fedelmente stile e contenuti delle altre Astra a listino. Lo stile é minimal, ma curato, con una particolare attenzione ai contenuti tecnologici che qui si esprime nella presenza di due schermi da 10 pollici affiancati inseriti in un unico elemento nella parte alta della plancia. Quello dietro il volante ha funzione di quadro strumenti, mentre il secondo di infotainment.

La plancia della Opel Astra Elettrica

Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili wireless, ma la cosa più interessante è rappresentata dall'alta capacità della vettura di interagire con gli smartphone. Anche se si usa il navigatore del telefono e non quello dell'auto, le indicazioni di questo vengono riportate non solo sullo schermo centrale, ma anche sull'head-up display. Tanto poi lo spazio a bordo anche per chi siede dietro, mentre si conferma la presenza dei sedili certificati AGR che qui, oltre tutto, risultano anche molto sagomati, offrendo così un’ottimo contenimento del corpo in curva.

Opel Astra elettrica: Guida

A spingere la nuova Astra elettrica provvede un motore montato tra le ruote anteriori da 156 CV e 270 Nm di coppia. Dati che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi e in una velocità massima di 170 km/h. Ad alimentare questa unità ci pensa una batteria agli ioni di litio da 54 kWh.

Questa é costituita da 102 celle disposte in 17 moduli posizionato sotto il pianale e assicura un’autonomia di 418 km. Dato che per via della brevità del test non sono riuscito a valutare. Detto questo, in circa 150 km percorsi, sono riuscito a registrare un consumo molto contenuto: appena 12 kWh/100 km.

La Opel Astra Elettrica tra le vie di Berlino

Una volta al volante, la prima cosa ad avermi colpito è la silenziosità. In Opel hanno svolto un ottimo lavoro sul fronte dell’insonorizzazione: il rumore di rotolamento degli pneumatici e i fruscii aerodinamici sono molto contenuti. La spinta del motore elettrico è corposa, divenendo più “morbida” soltanto con il salire della velocità. A proposito di velocità, in Opel dichiarano che anche l'Astra elettrica è a prova di Autobahn. Per questo assetto e sterzo sono stati tarati per essere precisi anche alle alte velocità. Di conseguenza, anche tra le curve l’Astra si trova a suo agio, anche se sulle asperità più marcate risulta un po' rigida.

Opel Astra elettrica: Curiosità

Il posizionamento del pacco batterie sotto il pianale ha permesso di non sacrificare eccessivamente lo spazio all’interno del vano di carico. Questo, infatti, ha una capacità in configurazione standard di 352 litri (sulla berlina), che sono praticamente gli stessi della variante plug-in del modello. Le versioni alimentate da propulsori endotermici, invece, possono contare su un vano di 422 litri. Per completezza, abbattendo gli schienali della seconda fila di sedili, la capacità raggiunge i 1.268 litri. La Sports Tourer, invece, può contare su 516 litri di capacità.

Il bagagliaio della Opel Astra Elettrica

Opel Astra elettrica: Prezzi

Il listino prezzi per l'Italia della nuova Opel Astra elettrica non è ancora stato comunicato. Ad ogni modo, le prime consegne della berlina dovrebbero cominciare in autunno, mentre quelle della Sports Tourer, ovvero la familiare, ad inizio 2024. Al momento, tuttavia, sappiamo che in Germania l'Astra elettrica sarà venduta ad un prezzo di circa 45.000 euro.