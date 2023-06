In Italia il Gruppo Bosch è attivo con 18 società e tre centri di ricerca, con un organico di oltre 5.600 collaboratori. L'anno scorso l'azienda ha conseguito nel nostro Paese un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita dell’8% circa rispetto all’anno precedente.

“Il 2022 è stato un anno positivo per il Gruppo Bosch in Italia. Siamo soddisfatti dell'andamento del business e dei risultati raggiunti considerando il contesto economico e la situazione complessa dei mercati di riferimento", ha detto Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia, secondo cui "la diversificazione è anche la chiave della strategia di crescita nei diversi settori".

Durante la conferenza annuale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, Stefan Hartung, ha poi annunciato che l'obiettivo è che il business della mobilità, recentemente rinnovato, cresca in media di circa il 6% all’anno fino al 2029, così da raggiungere un fatturato annuo di oltre 80 miliardi di euro.

L'andamento dei settori di business

Nel 2022 Bosch ha aumentato il fatturato totale, che ha raggiunto gli 88,2 miliardi di euro. Il margine operativo EBIT è passato dal 4% al 4,3%. Nonostante i postumi della pandemia di Covid-19, il Gruppo Bosch è stato in grado di aumentare il fatturato del 3,5% nel primo trimestre del 2023. Per quest’anno Bosch punta a una crescita del fatturato tra il 6 e il 9%, mentre l'obiettivo per il margine operativo EBIT si aggira intorno al 5%.

Più in dettaglio, il settore di business Bosch Mobility ha performato bene, in relazione ai rispettivi mercati di riferimento, in tutte le aree di business. I risultati più significativi sono stati conseguiti grazie ai prodotti e servizi per la mobilità del futuro, sempre più guidata dal software, alla divisione delle due ruote e a quella dei veicoli commerciali. Per Automotive Aftermarket nel 2022 il mercato di riferimento ha recuperato i volumi di vendita pre-pandemia.

Nel 2022 il settore di business Industrial Technology ha confermato l’andamento positivo dell’anno precedente, così come hanno registrato una crescita quello di business Consumer Goods ed Energy and Building Technology.

Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia

Abbattere i pregiudizi e sostenere i giovani

Nel 2022 Bosch Italia ha attivato diverse iniziative di responsabilità sociale dedicate ad abbattere i pregiudizi e a promuovere l’inclusione. Lo scorso anno Bosch Italia, insieme a Progetto Itaca Onlus, l’organizzazione nazionale di volontari impegnata nel campo della salute mentale, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #UnaBuonaRagione con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza del benessere mentale.

In collaborazione con PizzAut, il primo ristorante italiano interamente gestito da ragazze e ragazzi autistici, ha lanciato l'iniziativa charity Pizza #LikeABosch contribuendo ad aprire il secondo ristorante PizzAut (a Monza).

Allo stesso tempo ci sono state iniziative dedicate ai giovani e alla loro formazione e orientamento nel mondo del lavoro, come la partecipazione ai Career Days nei principali atenei italiani.

Per la prima volta Bosch Sensortec, leader tecnologico nella progettazione e realizzazione di sistemi micro-elettromeccanici (MEMS) per tutte le applicazioni in campo consumer e automotive, ha organizzato una Challenge rivolta ai giovani innovatori e orientata alle soluzioni nell’ambito digitale. Bosch Italia ha anche aderito al MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della mobilità del domani.