La corsa alla guida autonoma procede a ritmi sostenuti, impegnando sia i costruttori automobilistici direttamente, sia i fornitori di servizi e tecnologia hardware e software che collaborano con i produttori.

Fra questi spicca sicuramente Bosch, che di recente ha siglato un accordo di partnership con WeRide - una fra le principali società cinesi impegnate nella guida autonoma - per sviluppare un software che possa abilitare le funzioni di guida automatizzata direttamente per i produttori di veicoli con passeggeri, in Cina.

Verso il Livello 4

Stando alle dichiarazioni di Bosch e WeRide, i veicoli equipaggiati con questo software possono offrire sistemi di guida autonoma avanzata di livello SAE 2-3, direttamente sulle strade urbane, sulle autostrade e sulle sopraelevate cinesi. L'obiettivo attuale di WeRide è raggiungere il Livello 4, ovvero la guida totalmente automatizzata che però mantiene i controlli tradizionali in abitacolo - perché la guida autonoma in questo caso è disinseribile.

WeRide è stata fondata nel 2017 a Guangzhou, in Cina, ed è diventata l'azienda approvata a livello internazionale per il test di veicoli a guida autonoma senza conducente. E non solo, perché nel 2021 ha ottenuto l'autorizzazione per i test su strade pubbliche a San Jose (USA) direttamente dal Dipartimento dei Trasporti della California. In precedenza aveva lavorato anche insieme al gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi per queste tecnologie, così come con altri produttori cinesi.

Non solo in Cina

Al contempo, Bosch sta investendo parecchio su partnership con fornitori di tutto il mondo, impegnati nella guida autonoma. WeRide ne è l'esempio più recente, ma solo il mese scorso la trattativa tra Bosch e Five è andata a buon fine iniziando una collaborazione e, a inizio marzo di quest'anno, il colosso tedesco ha acquisito Atlatec per lo sviluppo di sistemi ADAS di livello 3 e 4.