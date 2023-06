Dopo il restyling delle versioni normali in molti aspettavano l'aggiornamento di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio. Oggi è arrivato il loro momento con l'apertura degli ordini delle 'incarnazioni più sportive di berlina e SUV del Biscione.

Al di là delle novità estetiche l'aggiornamento più sostanzioso riguarda il motore. Sotto il cofano rimane il V6 di 2,9 litri delle versioni precedenti, portato però a 520 CV (10 in più di prima) per un aumento delle performance.

I prezzi del restyling delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio partono rispettivamente da 95.300 e 104.500 euro, ridotti però fino al 31 luglio a 85.870 e 94.150.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2023, più cattive

Detto del motore le altre novità meccaniche di Giulia e Stelvio Quadrifoglio riguardano l'adozione del differenziale autobloccante meccanico derivato dalla Giulia GTA abbinato - come da tradizione - alla sola trazione posteriore per la berlina e a quella integrale per il SUV.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023

Potenza aumentata, comportamento di guida ulteriormente migliorato e leggerezza in più grazie all'utilizzo di fibra di carbonio per cofano, spoiler e minigonne. Sull'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023 rimane l’aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio: in grado di controllare i flussi d'aria che passano sotto l'auto. Completa l'opera di incattivimento lo scarico Akrapovich.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023, lo scarico Akrapovic

Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2023, le novità

Oltre ai miglioramenti meccanici le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio riprendono tutte le novità estetiche e tecnologiche dei restyling delle controparti più tranquille, a partire dalle luci anteriori a matrice di LED. Di serie sono poi disponibili cerchi in lega da 19" per la Giulia e da 21" per la Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2023

Gli interni sono caratterizzati da un ambiente sportivo con pelle nera ed Alcantara a ricoprire buona parte delle superfici, lasciando posto anche a una nuova finitura tridimensionale in vero carbonio su cruscotto, tunnel centrale e pannelli porta.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023, gli interni

Non manca naturalmente la strumentazione digitale a "cannocchiale" da 12,3" che ai tre classici layout ne aggiunge un quarto, chiamato "Race", con al centro contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale.