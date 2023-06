Microlino è partner della terza edizione delle Eolie Music Fest, il festival musicale più esclusivo e sostenibile dell’estate, che si tiene dal 29 giugno al 7 luglio 2023 e che, quest'anno, ospita artisti di fama nazionale e mondiale come Elisa, Motta, Piero Pelù, Clementino, La Rappresentante di Lista, Miss Keta e molti altri.

In realtà il Gruppo Koelliker, importatore esclusivo di Microlino, è già alla terza sponsorizzazione dell'evento. Le isole di Lipari e di Vulcano saranno dunque invase dalla coloratissima gamma del quadriciclo non leggero che, negli ultimi mesi, ha suscitato tanto interesse e già raccolto numerosi ordini.

La gamma al completo

Quello di Koelliker sulle Eolie è un vero e proprio sbarco. Turisti e partecipanti possono infatti vedere tutti i prodotti più recenti, a cominciare dalla Microlino, appunto (qua la nostra prima prova) ma anche il primo scooter elettrico a marchio Koelliker, powered by Askoll e dotato di due batterie agli ioni di litio estraibili, per un'autonomia di 90 km e una velocità di 66 km/h.

La Microlino Maxus MIFA 9

C'è poi il Maxus Mifa 9, il van elettrico di lusso che è stato protagonista anche dei nostri Electric Days 2023. Insieme al Maxus eDeliver3, veicolo commerciale elettrico, è il mezzo ufficiale dello staff dell’Eolie Music Fest.

In piazza Marina Corta, a Lipari, in esposizione altri modelli distribuiti in esclusiva da Koelliker: il SUV coupé Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, il Korando di KG Mobility (ex SsangYong) e la aCar di Evum Motor, in primo pick-up commerciale 4x4 elettrico.

Koelliker e Eolie Music Fest: obiettivo comune

Il 2023 è il terzo anno in cui Koelliker è partner dell'iniziativa musicale. L'evento, il cui pubblico giovanile è sensibile a determinate tematiche, è il sodalizio perfetto secondo il CEO & Executive Vice President di Koelliker, Marco Saltalamacchia: