Per il mese di luglio, Subaru punta sulle promozioni per alcuni modelli aggiornati della propria gamma: in particolare, c’è un’offerta sulla Subaru XV nel nuovo allestimento 4dventure, valida sulle vetture in stock.

Questa versione della XV con il 1.6 boxer a benzina, che accentua nel design l’aspetto da off road, ha un prezzo iniziale scontato di 28.500 euro; con un anticipo di 10.746 euro, le rate mensili da pagare sono 36 da 199 euro (TAN 8,25%, TAEG 9,86%), mentre la maxi rata finale ammonta a 15.175 euro.

Nella comunicazione ufficiale, Subaru propone anche il rifinanziamento della maxi rata, con 48 rate mensili da 377 euro ad un tasso un poco più alto (TAN 9,25%, TAEG 10,08), e con un importo totale da pagare di 25.718,40 euro.

Interessanti i servizi inclusi: SubaruSafe8 permette di ottenere tre anni o 100.000 km di garanzia di fabbrica, più altri 5 anni a chilometri illimitati, mentre SubaruCar3 riguarda tre anni di manutenzione programmata ordinaria, fino a 45.000 km.

Vantaggi

Subaru garantisce lo sconto iniziale, piccole rate mensili e servizi di garanzia e manutenzione inclusi, per una XV con allestimento esclusivo e in pronta consegna.

Svantaggi

Negli esempi non è indicato un limite chilometrico; occorre poi sommare i costi fissi e gli oneri finanziari.

In sintesi