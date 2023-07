Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci anche l’erede della GTV. I rumors su un modello sportivo di questo tipo (rigorosamente elettrico) si rincorrono da diverso tempo, ma ora sembrano esserci novità piuttosto interessanti.

Per quanto non si tratti di un progetto prioritario per il Biscione, una sportiva a zero emissioni potrebbe prendere davvero forma nel 2026 o nel 2027, soprattutto se il brand continuerà a ottenere risultati positivi in termini di vendite come accaduto negli scorsi mesi grazie alla Tonale.

Si guarda al passato

In un’intervista ad Autocar, Alejandro Mesonero-Romanos, il direttore del design di Alfa Romeo, ha ammesso di trovare interessante l’idea di lavorare ad una GTV elettrica.

L'Alfa Romeo SZ è stata prodotta in circa 1.000 esemplari tra il 1989 e il 1991

Addirittura, Mesonero-Romanos cita un iconico modello del passato come possibile fonte d’ispirazione:

“C’è molto che possiamo prendere come riferimento nella SZ. Il suo design distintivo e il suo spirito indipendente potrebbero caratterizzare una coupé per l’era elettrica. Mi piace molto il suo profilo squadrato, la coda tronca e le particolari linee del tetto e dei montanti. È un look tanto particolare quanto speciale. Si dice spesso che disegnare auto elettriche sia più semplice. Se da un lato è vero perché ci sono meno componenti rispetto ad un modello endotermico, dall’altro non lo è perché le piattaforme a skateboard impongono determinati compromessi in termini di linee. È una sfida continua”.

Avrà 1.000 CV?

Se la linea avrà una propria identità, è probabile che i powertrain della GTV elettrica saranno condivisi con quelli della futura Giulia a batteria. A tal proposito, Jean-Philippe Imparato, il ceo di Alfa Romeo, ha già dichiarato che la versione Quadrifoglio sfiorerà i 1.000 CV e che saranno previste altre varianti da 350 CV e 800 CV, con la possibilità di ricaricare velocemente la vettura grazie all’architettura a 800 Volt.

Il render di Motor1.com della futura supercar Alfa Romeo

In ogni caso, la GTV elettrica non è da confondere con la prossima sportiva Alfa Romeo, che dovrebbe basarsi sulla leggendaria 33 Stradale. Il suo debutto è atteso entro fine anno, con una produzione che – con ogni probabilità – sarà in tiratura limitata.