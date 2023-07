Volkswagen propone anche a luglio la formula Progetto Valore Volkswagen, con la possibilità di personalizzare la rata, sconto iniziale, tasso agevolato e servizi in omaggio. Vediamo un esempio sulla Volkswagen Polo 1.0 TSI a benzina da 95 CV.

L’allestimento Life costa 22.850 euro, che scende a 20.504 euro grazie a uno sconto di 2.345 euro proposto da Casa e Concessionarie. Il vantaggio sale a oltre 3.000 euro, considerando l’inclusione senza sovrapprezzo del Tech Pack, del valore di 860 euro.

Con un anticipo di 4.800 euro, si versano 35 rate mensili da 148,99 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,39%). Alla fine c’è la maxi rata di 13.488,81 euro, con una soglia di 30.000 km da non superare in caso di permuta o sostituzione, e 0,07 euro per ogni chilometro in più.

Nell’offerta viene inclusa una garanzia Extra Time di 2 anni oppure 80.000 km; alla rata possono poi essere aggiunti altri servizi.

Vantaggi

Senza obbligo di permuta o rottamazione, Volkswagen consente di avviare un finanziamento sulla Polo a benzina con un anticipo non troppo alto, rate da 149 euro e tassi agevolati. Positiva anche l’aggiunta di Tech Pack in omaggio, con due anni di garanzia in più.

Svantaggi

Per il costo finale bisogna considerare eventuali accessori nelle auto proposte, spese fisse e oneri finanziari.

In sintesi