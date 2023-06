La Volkswagen Polo è da anni tra le prime posizioni nella classifica delle auto più vendute in Italia. Il design piace così come le dimensioni compatte, il tanto spazio a bordo e la razionalità degli interni unita però a un'ottima dose di tecnologia.

Nella gamma Polo sono diverse le motorizzazioni tra benzina e metano declinate su più livelli di potenza con la protagonista di questa prova che è la più interessante. Si tratta del 1.0 a benzina da 95 CV in abbinamento al cambio manuale a cinque rapporti e alla trazione anteriore, configurazione che abbiamo scelto appositamente per scoprire quanto consuma davvero in città, in extraurbano e in autostrada. Potete scoprire i risultati nel video cliccando qui sopra oppure alla fine di questo articolo.

Volkswagen Polo benzina, le caratteristiche tecniche

La Volkswagen Polo della prova è mossa da un motore a benzina a tre cilindri 1.0 da 95 CV e 175 Nm. La velocità di punta è di 187 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 10,8". Questo motore non brilla per prestazioni ma se la cava bene in tutti i differenti ambiti di utilizzo, con il cambio manuale a 5 marce che soffre un po' di vuoti di coppia in basso e obbliga spesso a scalare in caso di sorpasso o ripresa in salita.

Volkswagen Polo, i prezzi

Prima di dare un'occhiata ai risultati calcolati facendo riferimento esclusivamente al computer di bordo, ecco nel dettaglio il listino della Volkswagen Polo.

Tutte le versioni possono essere abbinate esclusivamente alla trazione anteriore ed è interessante notare come tutte a eccezione del 1.0 da 80 CV possano essere associate al cambio automatico DSG. Il metano non si può avere con l'allestimento R-Line ma solo con i base Life e Style. Ecco il listino completo:

Versione Prezzo Life 1.0 80 CV 22.250 euro Life 1.0 TSI 95 CV 22.850 euro Life 1.0 TSI DSG 95 CV 24.450 euro Life 1.0 TGI 90 CV 24.450 euro Style 1.0 TSI 95 CV 24.900 euro Style 1.0 TSI DSG 95 CV 26.500 euro Style 1.0 TSI DSG 110 CV 28.100 euro Style 1.0 TGI 90 CV 26.500 euro R-Line 1.0 TSI 95 CV 24.900 euro R-Line 1.0 TSI DSG 95 CV 26.500 euro R-Line 1.0 TSI DSG 110 CV 28.100 euro

Volkswagen Polo 1.0 benzina, i consumi

Ho provato la Volkswagen Polo 1.0 a benzina da 95 CV nei tre tipici scenari di utilizzo. In città, dove ho apprezzato le dimensioni compatte, l'agilità e l'ottima visibilità, ho percorso circa 100 km con un consumo medio di 6,7 l/100 km, cioè 14,9 km/l.

In autostrada a velocità costante sui 130 km/h ho registrato un consumo medio di 5,7 l/100 km, cioè 17,5 km/l.

In extraurbano, dove ho fatto altri 60 km, la media è scesa a 4,2 l/100 km, pari a 23,8 km/l.

La media generale della mia giornata di prova, perciò, è 5,5 l/100km, cioè 18,2 km/l.