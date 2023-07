Non servono sempre gli ecoincentivi statali per ottenere uno sconto: ad esempio, la compatta Toyota Aygo X nel mese di luglio può ricevere un contributo in caso di permuta o rottamazione di un’auto posseduta da almeno 5 mesi, con uno sconto di 3.500 euro, o di 3.000 euro se non si accede al finanziamento, offerto da Casa e Concessionarie.

Il finanziamento Toyota Easy prevede quindi un costo iniziale di 14.450 euro per la Toyota Aygo X con il 1.0 a benzina e il cambio manuale; con un anticipo di 3.340 euro, si passa alle 47 rate mensili da 118,60 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,97%).

La rata finale è di 8.308,75 euro, per un limite chilometrico di 7.500 km l’anno, cioè 30.000 km per quattro anni.

I servizi in più sono previsti, ma da concordare in fase di contrattazione; invece per luglio c’è un extra bonus di 250 euro se si richiede un preventivo online, e si va in Concessionaria a finalizzare il contratto; in più ci sono le consuete agevolazioni Toyota, come la garanzia Relax Plus fino a 15 anni.

Vantaggi

Per un modello compatto e recente come la Aygo, con un motore non ibrido, Toyota prevede uno sconto rottamazione fino a 3.500 euro, tutti della Casa, senza ecoincentivi pubblici. Anticipo, e soprattutto rata mensile, si mantengono su valori contenuti.

Svantaggi

Nella comunicazione ufficiale manca il costo di un eventuale esubero chilometrico, o qualche esempio di servizi inclusi nella rata, come assicurazioni o assistenza.

In sintesi