Interpretare la cultura attraverso la moda. E' con questo obiettivo che negli Anni '90 Jun Takahashi ha fondato Undercover, un marchio di abbigliamento e accessori cresciuto così rapidamente a livello internazionale che già nel 2005 ha collaborato con Canon e poi con Nike e Valentino.

Adesso, in occasione della Settimana della Moda di Parigi (27 febbraio - 7 marzo) alla sfilata Undercover Fall 2023 c'è persino un'automobile, una giapponese, naturalmente. E' la Toyota Aygo X Undercover, una serie limitata ad appena 5mila unità che si riconosce per dettagli di stile molto particolari, sia dentro che fuori.

Basta stereotipi

"Questa non è la solita collaborazione automobilistica". Toyota mette subito in chiaro che la Aygo X Undercover è molto speciale. Takahashi non aveva mai lavorato con una casa automobilistica ed "essendo Toyota un marchio giapponese così prestigioso e innovativo - racconta Takahashi - questa partnership ha avuto un profondo significato emotivo".

Takahashi è un grande sostenitore del non conformismo, ama rompere gli stereotipi e con le sue creazioni è riuscito a rendere il punk elegante, dando persino forma a film cult come "Arancia Meccanica" (guardate la sua collezione 2019).

Il frontale della Toyota Aygo X Undercover La Toyota Aygo X Undercover vista da dietro

"Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori è per me emozionante e sia i materiali che il modo in cui abbiamo fornito i colori differiscono completamente dalle collaborazioni di abbigliamento - dice -. Guido la mia auto ogni giorno e riconosco l'importanza che può avere il colore".

Com'è la Toyota Aygo X Undercover

Il colore. E' proprio dal colore che si riconosce la Toyota Aygo X Undercover. Non c'è un'altra Toyota come lei, perché quel grigio bicolore della carrozzeria è stato appositamente sviluppato da Toyota per renderla unica. A farlo risaltare, poi, ci sono accenti rosso corallo sui cerchi neri da 18".

A bordo la Aygo X Undercover ha sedili e tappetini esclusivi con motivo monogramma e il motto CHAOS/BALANCE di Undercover è scritto negli adesivi sul tetto. I contrasti quindi si sovrappongono: punk e couture da un lato, citycar e crossover dall'altro.

Un dettaglio del cerchio da 18" Il motto CHAOS/BALANCE di Undercover Il tappetino esclusivo

"Sapevamo che Undercover avrebbe potuto espandere ulteriormente il forte carattere della Aygo X ed eravamo entusiasti di esplorare come il linguaggio della moda di Jun potesse essere tradotto nel processo di sviluppo dell'auto - dice Tadao Mori, responsabile dello Styling Design di Toyota Europa -. Il fashion design e il car design hanno molto in comune, ma Jun ci ha fatto scoprire modi completamente nuovi di guardare al colore e idee su come sfruttare al meglio i dettagli quotidiani per creare qualcosa di più interessante e inaspettato".