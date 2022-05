La Toyota Aygo X ci fa sapere già dal nome, che si legge "Aygo cross", come la sua natura sia quella di un inedito crossover ultra compatto da città, sia nelle dimensioni che nello stile e nell'impostazione rialzata.

Il motore della Aygo X è il 1.0 tre cilindri a benzina da 72 CV di cui abbiamo voluto saggiare l'efficienza nella prova dei consumi reali, in abbinamento al cambio automatico S-CVT a variazione continua. Il risultato è un'ottima media di 4,00 l/100 km (25,00 km/l) con una spesa di 27,35 euro per la benzina del viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Consumi ridotti, da alta classifica

Rimanendo esattamente sulla soglia dell'eccellenza dei consumi rappresentata dai 4,00 l/100 km, la Toyota Aygo X si posiziona nella parte più alta della classifica consumi reali, distinguendosi anche come una delle migliori auto a benzina.

L'evoluzione della citycar giapponese è infatti alla pari con Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100CV (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) e appena davanti a Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 CV e Suzuki Swift 1.0 Hybrid, entrambe a quota 4,10 l/100 km (24,3 km/l).

Consumi quasi da mild hybrid per l'Aygo X automatica, superati solo da Fiat Panda City Cross Hybrid (3,90 l/100 km - 25,6 km/l), Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) e Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l), almeno tra le auto provate che sono tuttora a listino.

Agile, confortevole, ben dotata, da citycar evoluta

La Toyota Aygo X provata si caratterizza per il ricco allestimento Lounge, la presenza del cambio automatico S-CVT e del tetto in tela apribile elettricamente (ottimamente insonorizzato) della versione Air. La dotazione di serie comprende cerchi in lega d 18", vernice metallizzata bicolore, sensori di parcheggio più telecamera, fari full LED, apertura/chiusura keyless, cruise control adattivo e mantenimento corsia.

Il tutto a un prezzo di listino di 22.200 euro che può essere scontato con le promozioni Toyota e con gli incentivi statali fino a 2.000 euro con rottamazione.

La nuova Aygo sorprende per l'agilità, il buon comfort di guida, la praticità dei diversi ausili alla guida e la comodità del cambio automatico ad andature tranquille. Soddisfacente e superiore alla precedente Aygo è la capacità di carico del bagagliaio, mentre l'ampiezza delle portiere posteriori è un po' inferiore alla media delle concorrenti.

Le basta poca benzina

In tutte le più comuni condizioni di guida la Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT conferma la sua ridotta sete di benzina, anche in autostrada o in città, due degli scenari più gravosi per l'efficienza.

Il serbatoio da 35 litri di benzina è sufficiente a garantire un'autonomia minima di almeno 600 km, con punte vicine ai 1.000 km sui percorsi extraurbani più favorevoli ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

612 km di autonomia

612 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

759 km di autonomia

759 km di autonomia Autostrada: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

633 km di autonomia

633 km di autonomia Economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1.204 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT Benzina 53 kW Euro 6d-ISC-FCM 975 kg 113 g/km

Dati

Vettura: Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT

Listino base: 22.200 euro

Data prova: 18/05/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 31°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,899 euro/l (Benzina)

Km del test: 905

Km totali all'inizio del test: 154

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 75 km/h

Pneumatici: Falken Sincera SN110A Ecorun - 175/60 R18 85H (Etichetta UE: A, B, 66 dB)

Consumi

Media "reale": 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,35 euro

Spesa mensile: 60,77 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 263 km

Quanto fa con un pieno: 875 km

