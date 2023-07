Tutta la gamma Renault è oggetto a luglio di promozioni: la tipologia più comune è sempre il finanziamento con mini rate e valore futuro garantito, che permette le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Questa, ad esempio, è l’offerta sulla Renault Captur E-Tech con motorizzazione full hybrid, quindi che non necessita di ricarica alla presa, me neppure può contare sugli attuali ecoincentivi statali.

Per l’allestimento Equilibre della Captur E-Tech 145 CV il listino di 26.850 euro scende a 25.550 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione. Versando un anticipo di 5.700 euro, le rate mensili ammmontano a 189,70 euro (TAN 6%, TAEG 7,22%), con rata finale di 17.184 euro.

Solo con la restituzione finale dell’auto, non si devono superare i 30.000 km in totale; nel caso, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Renault configura gli esempi di finanziamento sempre con un buon numero di servizi inclusi nella rata: qui troviamo un pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio e garanzia fino a 30.000 km, mentre per un anno sono incluse driver insurance e manutenzione ordinaria per 10.000 km.

Vantaggi

La configurazione di questa offerta Renault consente ad una vettura full hybrid come la Captur E-Tech 145 di ottenere uno sconto iniziale, senza rottamazione, con rata mensile contenuta e con vari servizi inclusi. Aggiungendo eventuali agevolazioni territoriali, si possono ottenere buoni risparmi.

Svantaggi

Non sono previsti ecoincentivi statali, e non tutti i servizi durano per i tre anni di rateazione: è bene concordare subito i costi e le eventuali modalità di rinnovo.

In sintesi