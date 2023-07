Entro il 2024 tutte le Lamborghini saranno elettrificate. È la promessa della Casa del Toro, che ha già cominciato il suo percorso verso la riduzione delle emissioni con la Revuelto, la sua prima V12 ibrida plug-in. Nel prossimo futuro ci saranno anche l’Urus ibrida plug-in e l’erede della Huracan, che riceverà anch’essa un powertrain a batteria.

Per la prima volta, le nostre spie hanno fotografato la “nuova” Huracan impegnata in una serie di test su strada.

Si traveste da Gallardo

Nonostante si tratti del primo avvistamento in assoluto, la Lamborghini sembra avere già una carrozzeria definitiva. Le proporzioni non sono troppo distanti dai modelli precedenti, come la Huracan e la Gallardo, anche se dal wrapping s’intravedono delle forme ancora più affilate e aggressive.

Nuova Lamborghini Huracan, l'anteriore Nuova Lamborghini Huracan, le prime foto spia Nuova Lamborghini Huracan, il posteriore

Oltre ai fari anteriori molto sottili (c’è anche un curioso adesivo che imita i fanali della Gallardo), si nota una calandra molto ampia e due prese d’aria trapezoidali ai lati con due strani elementi esagonali. Nella fiancata spiccano le “pance” in corrispondenza delle portiere e un’apertura più piccola posizionata vicino ai finestrini.

Nel posteriore troviamo un estrattore piuttosto pronunciato e un'unica grande "bocca" di forma squadrata che ospita i due terminali di scarico.

Quello che sappiamo sui motori

Come anticipato, sottopelle l'erede della Lamborghini Huracan cambierà da cima a fondo. Mandato in pensione il 5.2 V10, i primi rumors parlano di un V8 in grado di raggiungere i 10.000 giri e dotato di un sistema biturbo capace di subentrare una volta superati i 7.000 giri.

L’unica ufficialità data da Lamborghini riguarda la trasmissione, col cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti che, oltre alla Revuelto, sarà installato anche sull’erede della Huracan.

La potenza complessiva dell’unità ibrida plug-in resta un mistero, anche se è lecito aspettarsi un valore intorno ai 700-800 CV. Il nuovo modello, quindi, dovrebbe essere più potente della Huracan, ma leggermente meno performante rispetto alla top di gamma Revuelto.