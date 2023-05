La Lamborghini Revuelto ha fatto debuttato a marzo di quest'anno come erede della Aventador. Dotata di un motore V12 ibrido, è il modello di serie più potente nella storia di Sant'Agata Bolognese. Con un tempo di scatto da zero a 100 chilometri orari in 2,5 secondi, sappiamo che è molto veloce, almeno sulla carta. Ma sembra che la casa automobilistica voglia dimostrare le sue capacità su uno dei circuiti più impegnativi del mondo.

Un nuovo video spia ci porta al Nurburgring, in Germania, dove la Revuelto è impegnata in una sessione di guida veloce.

Il video spia

La clip inizia con le riprese dell'attento scarico del veicolo e prosegue con le prestazioni della supercar in pista. Ovviamente non si tratta di un prototipo camuffato e supponiamo che si tratti di un esemplare della prima fase di produzione (da notare che a seguirla c'è una Urus).

Non sappiamo cosa Lamborghini stia facendo esattamente in pista con il suo ultimo modello di punta, ma possiamo sbilanciarci con due ipotesi. La casa automobilistica potrebbe effettuare alcune regolazioni finali per una messa a punto accurata prima delle consegne ai clienti. In alternativa, il marchio del Toro potrebbe valutare le prestazioni della Revuelto al Nurburgring rispetto alle sue rivali.

Un sound straordinario

Nonostante il supporto elettrico, il motore V12 della Revuelto che si può ascoltare in questo video ha un suono assolutamente straordinario. Ricordiamo che il V12 da 6,5 litri della Lamborghini è integrato da tre motori elettrici in un sistema ibrido che genera una potenza combinata di 1.015 CV.

La Lamborghini Revuelto ha un nuovo cambio automatico 8 marce a doppia frizione (al posto del "singola frizione" robotizzato a 7 marce della Aventador) montato in posizione trasversale come sulla Lamborghini Miura, e non più nel tunnel centrale in mezzo ai sedili come sulle Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago e Lamborghini Aventador.

Per conoscerla meglio vi consigliamo di leggere l'articolo e vedere il video dedicato alla Revuelto.