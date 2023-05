Di Ferrari Monza SP1 ce ne sono appena 100 al mondo. Un gioiello di meccanica e stile per pochissimi, mosso dal glorioso V12 aspirato del Cavallino. Proprio quest'ultimo rappresenta l'unica grande differenza tra la SP1 vera e propria e la sua copia presentata a Legoland qualche giorno fa.

E si, naturalmente è interamente fatta di Lego che, uniti uno all'altro, hanno dato vita a modellino scala 1:1 della Ferrari Monza SP1 scala 1:1, dove al posto degli ettari di fibra di carbonio ci sono mattoncini colorati. Naturalmente per lo più rossi.

Pezzo dopo pezzo

Composta da circa 383.000 pezzi la SP1 di Lego riproduce nel dettaglio ogni centimetro della carrozzeria della monoposto di Maranello, dalla carrozzeria all'abitacolo. Solo volante, cerchi e gomme non sono composti da mattoncini colorati ma sono stati ripresi dalla versione originale.

La speciale Ferrari Monza SP1 fa parte della nuova attrazione a Legoland in Danimarca chiamata Ferrari Build and Race - già presente anche in altri parchi in giro per il mondo come quello in California, dove era presente una F40 - dove i visitatori potranno costruire la loro Rossa con mattoncini Lego e farla correre su circuiti ideati appositamente. Grazie a speciali scanner poi i modellini potranno diventare virtuali, per gareggiare sulla pista di Fiorano. Per tutti i dettagli potete collegarvi al sito ufficiale di Legoland.

Doppiamente speciale

Presentata al Salone di Parigi 2018 assieme alla sua variante 2 posti, chiamata SP2, la Ferrari Monza SP1 è basata sulla meccanica della 812 Superfast, dalla quale riprende anche il motore: il 6.5 V12 aspirato portato a 810 CV e 719 Nm di coppia.

Ferrari Monza SP1

Lunga 4,65 metri e caratterizzata da un abitacolo monoposto pesa appena 1.500 kg e supera i 300 km/h di velocità massima, con accelerazione da 0 a 100 km/ 2,9".