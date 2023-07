Per il mese di luglio, proseguono le offerte SimplyDrive sulla gamma Citroen: per la C5 Aircross a benzina non è prevista la rottamazione, e c’è comunque uno sconto iniziale di 5.500 euro.

La Citroen C5 Aircross con il motore PureTech da 130 CV e in allestimento Feel costa 32.000 euro; il prezzo di riduce fino a 26.500 euro, con l’adesione al finanziamento.

L’anticipo è di 6.373 euro, e le rate mensili sono 35 da 250 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,53%). La maxi rata finale, che è anche come di consueto Valore Futuro Garantito, è pari a 16.319 euro; il limite di percorrenza è di 30.000 km, con un costo di 0,1 euro al km in caso di esubero, restituendo la vettura.

Vantaggi

Considerando la categoria e il costo iniziale della C5 Aircross, lo sconto iniziale senza obbligo di permuta o rottamazione e la rata mensile di 250 euro rendono l’offerta di luglio di Citroen piuttosto interessante. L’importo della rata comprende anche le spese mensili.

Svantaggi

Negli esempi di Citroen quasi sempre mancano servizi da aggiungere alla rata: potrebbe essere interessante conoscerli, per confronto con altre offerte simili.

In sintesi