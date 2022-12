La gamma della Citroen C5 Aircross si arricchisce con l’inedita variante ibrida plug-in da 180 CV. La nuova versione si aggiunge alle motorizzazioni a benzina e diesel e alla PHEV da 225 CV.

Di fatto, il SUV medio del Double Chevron riceve la stessa unità già presente su Opel Grandland e Peugeot 308, anche se non mancano alcune novità assolute.

Il nuovo ingresso in famiglia

Il powertrain della Citroen sostituisce la PureTech da 180 CV a benzina non elettrificata ed è costituito da un motore 1.6 da 150 CV e da un’unità elettrica da 81 kW. L’abbinamento è esclusivamente al cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8, mentre la potenza combinata è di 180 CV e 360 Nm, con la possibilità di guidare in modalità elettrica per 58 km (ciclo WLTP).

La batteria da 12,4 kWh (11,3 kWh di capacità effettiva) può essere ricaricata in circa un’ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW. La Citroen si può già ordinare, con prezzo di partenza fissato a 43.350 euro.

Più efficienza anche per la 225 CV

Oltre alla novità della versione da 180 CV, la C5 Aircross PHEV da 225 CV diventa ancora più efficiente. La Citroen adotta una batteria di nuova generazione con una chimica inedita e una capacità totale di 14,2 kWh (rispetto ai 13,2 kWh del modello precedente) pur mantenendo lo stesso numero di celle. In concreto, l’autonomia è aumentata del 15% passando da 55 a 64 km.

Invariata la velocità di ricarica, che resta di due ore col caricatore da 7,4 kW. In questo caso, il prezzo di partenza è di 45.600 euro (incentivi esclusi).