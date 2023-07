Dopo l'apertura dei pre ordini di maggio la Toyota bZ4X è ufficialmente ordinabile in Italia, inizialmente in versione First Edition, contraddistinta da un allestimento particolarmente ricco e la presenza di due motori elettrici, per dare vita alla trazione integrale AWD-i.

I prezzi del SUV elettrico giapponese partono da 59.900 euro che diventano 56.900 in caso di permuta o rottamazione. Di fatto una sorta di ecobonus erogato direttamente dalla Casa, in quanto la Toyota bZ4X non può accedere agli ecoincentivi statali.

La dotazione

Di serie la bZ4X First Edition monta luci LED, telecamera posteriore, climatizzatore bizona con bocchette per i passeggeri posteriori, sedile guidatore a regolazione elettrica, caricatore wireless per lo smartphone, sistema keyless, pompa di calore, monitor centrale da 12,3" e suite di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 con cruise control adattivo, frenata d'emergenza, mantenitore attivo della corsia e molto altro.

Come detto la Toyota bZ4X First Edition è disponibile unicamente in versione a trazione integrale AWD-i con due motori elettrici, uno per asse, da 80 kW ciascuno per un totale di 160 kW (218 CV) alimentati da una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh che permette - secondo il ciclo WLTP - di percorrere 411 km con una ricarica.

Ricarica che in corrente alternata accetta un massimo di 11 kW mentre in continua arriva a 150 kW.

Compreso nel prezzo è disponibile uno di questi tre omaggi:

Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione

da 7,4 kW comprensivo di installazione Voucher Enel X Way da 2.770 kWh

da 2.770 kWh Mobility pack KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese

A proposito di KINTO la Toyota bZ4X si può anche avere con noleggio a lungo termine KINTO One, che prevede un anticipo di 10.900 euro (IVA esclusa) e un canone mensile di 499 euro (IVA esclusa) per 36 mesi, inclusivo di assicurazione RCA, incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo.

La prova della Toyota bZ4X