Aperte le prenotazioni per la nuova Toyota C-HR. Chi è interessato alla nuova generazione del crossover giapponese può accedere al sito ufficiale del brand, scegliere il modello e l’allestimento desiderati e versare un deposito di 250 euro (totalmente rimborsabile in caso di ripensamento) per ottenere una prelazione sull’acquisto.

Al momento, Toyota non ha ufficializzato il listino, ma ha annunciato che la C-HR sarà disponibile nelle tre versioni Trend, Lounge e GR Sport.

Gli allestimenti

Dando un’occhiata agli allestimenti, la Trend propone una vernice in tinta unita o la finitura bi-colore (come optional), cerchi in lega da 18”, quadro digitale da 12,3” e sistema multimediale Toyota Smart Connect da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Toyota C-HR (2023), la vista di tre quarti anteriore

La Lounge ha di serie la verniciatura bi-tone o bi-tone+, cerchi in lega da 19”, luci ambiente dinamiche multicolore e tetto panoramico. Infine, c’è la GR Sport abbinabile esclusivamente alla motorizzazione 2.0 full hybrid con trazione integrale, che include la verniciatura bi-tone o bi-tone+, cerchi in lega da 19” o 20”, luci ambiente dinamiche multicolore e dettagli interni ed esterni GR.

Toyota C-HR (2023), gli interni

Toyota evidenzia che i clienti che effettueranno la prenotazione e concluderanno l’acquisto in concessionaria potranno aggiungere uno dei seguenti pacchetti: Winter Pack (set di quattro cerchi in lega con pneumatici invernali), Service Pack (manutenzione ordinaria per 4 anni/60.000 km) e Home Pack (wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensiva di installazione).

I motori e la prenotazione

La gamma della C-HR è composta da una versione full hybrid HEV con un 1.8 da 152 CV e un 2.0 da 198 CV e, per la prima volta, da un’ibrida plug-in da 223 CV complessivi e un’autonomia elettrica di circa 60 km.

Toyota C-HR (2023), la vista di tre quarti posteriore

Come detto, la prenotazione non è vincolante. Chi deciderà di non procedere all’acquisto potrà ottenere il rimborso del deposito versato, mentre chi preferirà cambiare allestimento in un secondo momento potrà farlo senza il pagamento di penali.