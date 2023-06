La prima Toyota C-HR è stata un modello che, nel 2016, ha segnato una svolta netta per il marchio giapponese. Si differenziava infatti dalle Toyota contemporanee per le forme coraggiose della sua carrozzeria, disegnata come una coupé rialzata (le lettere del nome C-HR sono le iniziali delle parole inglesi coupé high rider).

Con la C-HR, inoltre, Toyota ha anche iniziato ad aumentare la diffusione della sua piattaforma modulare, la TNGA (Toyota New Global Architecture), base telaistica introdotta prima sulla quarta generazione della Prius, ma "democratizzata" proprio dalla C-HR per essere poi adottata dagli altri modelli Toyota arrivati in seguito.

Questa nuova generazione della Toyota C-HR eredita le proporzioni che hanno caratterizzato il design del modello precedente, mostrando al tempo stesso la parentela con la nuova Toyota Prius, che a sua volta ha dato inizio al linguaggio stilistico che ritroveremo sulle Toyota del futuro.

Toyota C-HR 2023, design e dimensioni esterne

La Toyota C-HR 2023 è lunga 436 cm, larga 183 cm, alta 156 cm e ha un passo di 264 cm. Rispetto al modello che sostituisce è 3 cm più larga, è più corta di 3 cm e ha sbalzi meno pronunciati, ma in realtà - vista dal vivo - dà l'impressione di essere una macchina più grande.

Anche questa seconda generazione della C-HR mantiene elementi caratteristici come le superfici vetrate meno estese rispetto ai pannelli della carrozzeria, che ha superfici "mosse" da numerosi spigoli e sfaccettature.

Le maniglie posteriori non sono più nascoste, sono state spostata sulle portiere, e la colorazione bicolore e i passaruota sporgenti sottolineano i volumi movimentati della C-HR, che in coda ha lo spoiler sul lunotto che si sdoppia sui lati e una fascia luminosa orizzontale a tutta larghezza, con una sporgenza che sottolinea la tridimensionalità dei fanali e con la scritta del modello al centro, in evidenza.

Toyota C-HR 2023: gli interni

Per gli interni della nuova Toyota C-HR è stata usata una quantità doppia di materiali riciclati, partendo ad esempio dal PET - con cui tipicamente si costruiscono le bottiglie d'acqua - o dai polimeri con cui si fanno le reti da pesca. E anche per i rivestimenti in pelle sono stati scelti dei materiali di origine non animale.

Toyota C-HR 2023, la plancia

Parlando di design, è stata data una forma avvolgente alla plancia, che dalla parte superiore prosegue visivamente sui pannelli porta, con una linea che viene sottolineata anche dall'illuminazione ambientale dell'abitacolo, che si può impostare in 64 colori diversi. La console centrale è orientata verso il guidatore, con il display della strumentazione digitale da 12.3", stessa dimensione dello schermo centrale del sistema infotelematico (che può essere anche da 8", a seconda degli allestimenti).

Il software è quello dell'ultima generazione degli infotainment Toyota e Lexus, con compatibilità senza cavo per Apple CarPlay e Android Auto e connettività con l'app Toyota MyT per smartphone, con cui si può controllare a distanza il veicolo (climatizzatore e altri parametri di funzionamento dell'auto) e anche parcheggiare senza essere a bordo, con una funzione per effettuare manovre in spazi limitati.

Toyota C-HR 2023, il tunnel centrale

Oltre ad avere una superficie vetrata più estesa rispetto alla precedente C-HR, questa nuova Toyota può avere anche un tetto panoramico, costruito con due strati in più rispetto a quelli che di solito vengono usati in questo tipo di componenti: uno dei due filtra in maniera più efficace i raggi infrarossi, l'altro aumenta l'isolamento basso emissivo, per non rendere necessario l'utilizzo di tendine oscuranti per ripararsi dal sole.

Toyota C-HR 2023: come cambiano il telaio e il motore ibrido

La piattaforma TNGA della Toyota C-HR 2023 è stata aggiornata con l'introduzione di nuovi materiali, ad esempio con un utilizzo diverso rispetto al passato di acciai alto-resistenziali, per ridurre il peso e ottenere una migliore rigidezza torsionale. Sono state poi cambiate le tarature delle sospensioni, prevedendo carreggiate più larghe e abbassando il baricentro.

Toyota C-HR 2023, il frontale

La batteria agli ioni di litio da 0.91 kWh della C-HR full hybrid è sotto il sedile posteriore, per non sottrarre spazio al bagagliaio, mentre la batteria da 13.8 kWh della C-HR plug-in hybrid è sotto il pavimento dell'auto, con un caricatore di bordo che arriva fino a 7 kW di potenza.

Anche grazie all'adozione della pompa di calore, l'autonomia della C-HR 2.0 PHEV ibrida plug-in in modalità 100% elettrica arriva fino a 66 km, sfruttando il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 163 CV e 208 Nm.

Il sistema ibrido è formato anche da un 4 cilindri 2.0 a benzina da 152 CV e 190 Nm, per una potenza complessiva del modulo di 223 CV, 7.4 secondi nello 0-100 km/h e 180 km/h di velocità massima. Il consumo omologato nel ciclo WLTP combinato è di 0.9 litri/100 km, con emissioni di 19 g/km di CO 2 .

Toyota C-HR 2023, il posteriore

La Toyota CH-R 2023 si può avere anche in versione full hybrid, in 2 varianti. La C-HR 1.8 HEV ha un motore 4 cilindri 1.8 a benzina da 98 CV e 142 Nm e un elettrico sincrono a magneti permanenti da 94 CV e 185 Nm, per un totale di 140 CV, 9.9 s nello 0-100 km/h e 170 km/h di velocità massima.

La C-HR 2.0 HEV 2WD ha un motore 4 cilindri 2.0 a benzina da 152 CV e 190 Nm e un elettrico sincrono a magneti permanenti da 111 CV e 206 Nm, per un totale di 198 CV, 8.1 s nello 0-100 km/h e 180 km/h di velocità massima.

Aggiungendo un motore elettrico posteriore da 41 CV e 84 Nm di coppia si può avere la trazione integrale della C-HR 2.0 HEV AWD-i, che sull'avantreno monta un motore 4 cilindri 2.0 a benzina da 152 CV e 190 Nm e un elettrico sincrono a magneti permanenti da 111 CV e 206 Nm, per un totale di 198 CV, 7.9 s nello 0-100 km/h e 180 km/h di velocità massima.

Come su altre Toyota ibride recenti, la Corolla Cross ad esempio, con il sistema ibrido di 5a generazione i tecnici hanno migliorato componenti meccanici, elettronici e il software di gestione del motore elettrico e di quello termico, per migliorare il piacere di guida, il comfort e i consumi.

Toyota C-HR 2023: prezzi e allestimenti

La nuova Toyota C-HR arriva in concessionaria alla fine del 2023, con l'apertura degli ordini prevista per l'estate e il lancio commerciale per l'autunno. I prezzi non sono ancora stati definiti, ma considerando l'impostazione che è stata data all'auto è probabile che il posizionamento cambi rispetto al listino attuale.

La C-HR precedente, infatti, aveva un prezzo di partenza di circa 33.500 euro, posizionandosi così tra quello della Toyota Yaris Cross (da circa 28.000 euro) e quello della Toyota Corolla Cross (da circa 37.500 euro), che potrebbe invece stare sotto al listino di partenza della nuova C-HR, se Toyota deciderà di sottolineare in questo modo i contenuti più ricercati ed "emozionali" del suo nuovo SUV coupé, visto che le altre due sorelle non erano presenti sul mercato quando nacque - nel 2016 - la prima generazione della C-HR.