Nel pieno di un’estate tra le più calde di sempre, i prezzi dei carburanti tornano a salire, costringendo gli automobilisti a rifare i conti prima di mettersi in viaggio. A preoccupare in vista delle ferie è soprattutto la benzina, che raggiunge la media di 2 euro/litro (€/l) al servito, con il diesel che segue a ruota, viaggiando fra gli 1,7 €/l e 1,8 €/l.

Colpa del petrolio

Ma perché questa risalita quasi improvvisa, cominciata circa una settimana fa? Tutto dipende da una serie di fattori. Prima di tutto, pesa ancora (e continuerà a pesare) la decisione di inizio giugno dell’Opec+, che ha esteso i tagli alle estrazioni di petrolio per 3,66 milioni di barili al giorno (bpd) fino alla fine del 2023 e per altri 1,4 milioni di bpd nel 2024.

La produzione globale passerà così a 40,46 milioni di bpd, con l’obiettivo di “stabilizzare il mercato”. Mercato che però reagisce, con rincari alle quotazioni internazionali del greggio, come segnala anche l’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea). Intanto, la Cina (il Paese più energivoro al mondo) spinge ancora la domanda di greggio, dando un contributo al saliscendi dei prezzi.

Estrazione di petrolio

In questo momento, il Brent – benchmark di riferimento nel mercato petrolifero europeo – oscilla tra i 78 e i 79 dollari al barile ($/b), mentre il Wti – benchmark di riferimento nel mercato petrolifero americano – si aggira sui 74 $/b.

I prezzi del petrolio

Brent (Europa): 78-79 dollari/barile ($/b)

Wti (America): 74 dollari barile ($/b)

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia (Qe) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,865 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,855 e 1,879 euro/litro (media no logo a 1,848 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,712 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,696 e 1,726 euro/litro (no logo a 1,695 euro/litro).

Un uomo fa rifornimento all’auto

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,000 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,939 e 2,079 euro/litro (no logo 1,900). La media del diesel è arrivata invece a 1,852 euro/litro, con i singoli player tra 1,786 e 1,930 euro/litro (no logo 1,749).

Il Gpl si muove infine tra 0,715 e 0,737 euro/litro (no logo 0,696), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,421 e 1,491 euro/kg (no logo 1,441).

Prezzi di benzina e diesel (17 luglio 2023)