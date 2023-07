Definito il listino della Peugeot 308 elettrica. A tre mesi dall’apertura degli ordini per la versione di lancio First Edition, la Casa francese ha ufficializzato i due allestimenti previsti per l’Italia, ovvero l’Allure e la GT.

Entrambe dotate del motore elettrico da 156 CV e della batteria da 54 kWh, promettono un’autonomia di 410 km nel ciclo misto WLTP e un massimo di 530 km nell’utilizzo cittadino. Il prezzo di partenza è di 41.740 euro per l’Allure e di 42.840 euro per la GT.

Gli allestimenti nel dettaglio

La versione Allure propone di serie, tra le varie cose, la navigazione connessa 3D (con Wireless Mirror Screen, Apple CarPlay e Android Auto), fari full LED, PEUGEOT i-Toggles, servizio Speedcam (gratuito per 3 anni) e il sistema d’infotainment PEUGEOT i-Connect Advanced.

L’equipaggiamento di serie della Peugeot prosegue coi cerchi in lega 18’’ con un design specifico, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition e sedili anteriori e volante riscaldabili. In ambito ricarica, è di serie il caricatore di bordo trifase da 11 kW e il cavo di ricarica Modo 3 Trifase da 22 kW.

Peugeot e-308

Passando alla GT, sono di serie i proiettori Full LED Matrix, fari posteriori a LED "ad artiglio" con accensione sequenziale, Rear Traffic Detection Pack che include la sorveglianza dell'angolo cieco a lunga portata e l’allerta presenza traffico posteriore.

Peugeot e-308, gli interni

Si continua col badge PEUGEOT sul passaruota anteriore, il rivestimento cielo nero mistral, la pedaliera e soglie porte in alluminio, lo Smart Multidrive (ovvero la personalizzazione dell’illuminazione abitacolo con luci LED) e gli interni in TEP/Alcantara con cuciture Adamite.

A questi si aggiungono anche il Keyless Access & Start per l’accesso e avviamento senza chiave, il Driver Sport Pack, il PEUGEOT i-Cockpit® 3D e il retrovisore interno elettrocromatico frameless.

Nelle prossime settimane dovrebbe essere ufficializzato anche il listino della 308 elettrica nella variante station wagon.