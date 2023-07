La supercar di Alfa Romeo è una delle novità più attese del 2023. Un'auto per pochi - sarà prodotta in tiratura super limitata - e con prestazioni da urlo. Non certo un modello da grandi numeri, ma da grandi (grandissimi) sogni. Un ponte ideale tra il presente fatto di motori termici e il futuro elettrico.

Già sapevamo che verrà presentata il 30 agosto. Ora conosciamo anche luogo e ora.

A casa

Partiamo dal "dove". Non poteva non essere il Museo Alfa Romeo di Arese, custode della storia del Biscione, dove riposano i modelli più iconici del marchio. L'orario fissato per il debutto mondiale è alle 17.00. Se a quell'ora sarete ancora a lavoro potreste prendervi un permesso. Se invece vi starete godendo ancora le vacanze beh, smartphone in mano e via.

Già perché la nuova supercar Alfa verrà presentata anche in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale della Casa.

Il Museo Alfa Romeo di Arese

Cosa sappiamo

Di informazioni ufficiali non ce ne sono poi molte. La base dovrebbe essere quella della Maserati MC20, con il V6 Nettuno al suo posto, accompagnato però da un motore elettrico per superare i 630 CV della sportiva del Tridente e inerpicarsi (pare) fino a circa 800 CV.

Alfa Romeo supercar, il nostro render

Il design - che abbiamo anticipato nel nostro render esclusivo - sarà fortemente ispirato alla 33 Stradale - dalla quale potrebbe riprendere anche il nome - riproposto in chiave moderna con soluzioni aerodinamiche inedite. E il focus sulle prestazioni.

Secondo alcuni rumors potrebbe essere prodotta in una doppia versione: ibrida ed elettrica, proprio a rappresentare un ideale passaggio di consegne in casa Alfa Romeo. Staremo a vedere. Il countdown è partito.