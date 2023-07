Nel 2020, McLaren ha presentato la 765LT, un'edizione ancora più potente ed esclusiva della 720S. La Casa inglese prevede di produrne solo 765 esemplari, ma ciò non ha fermato due tuner d'eccellenza come Novitec e Fostla.de.Concepts, che sono stati tra i primi a mettere la mani sulla supercar inglese.

Così, la McLaren ha un look ancora più cattivo e un assetto concepito per le massime prestazioni in pista.

Come si trasforma

L'esemplare che vedete nelle foto è stato elaborato da Fostla.de Concepts con una serie di elementi in fibra di carbonio sulla carrozzeria. Un tocco di arancione contribuisce a rendere aggressivo lo splitter, le minigonne, il cofano anteriore, il tetto, l'alettone e il diffusore.

McLaren 765LT By Novitec

La McLaren è stata rivista anche da Novitec, che ha aggiunto ulteriori inserti in carbonio e la tinta Verde Badlands della carrozzeria. Inoltre, La 765LT è dotata di un nuovo cofano posteriore N-Largo e di un nuovo spoiler sul tetto.

McLaren 765LT By Novitec

La supercar britannica sfoggia cerchi forgiati MC3 da 20 e 21 pollici sviluppati appositamente da Vossen. Gli pneumatici anteriori sono da 255/20ZR20, mentre quelli posteriori da 325/25ZR21. Infine, le molle Novitec abbassano la 765LT di circa 20 mm rendendola ancora più incollata all'asfalto.

Le differenze rispetto alla 720S

Il tuning non presenta sostanziali modifiche al powertrain. Del resto, già la 765LT di serie rappresenta un importante upgrade rispetto alla 720 CV. Dotata di un 4.0 V8 biturbo da 765 CV e di un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (adeguatamente modificato per essere ancora più performante), la 765LT è più leggera di 176 kg.

Gli interni della McLaren 765LT By Novitec

Ciò permette alla McLaren di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere da fermo i 200 km/h in 7,2 secondi. Inoltre, la super sportiva di Woking può contare su una deportanza superiore dal 25% e su una carreggiata più larga di circa 1 cm.

Alla 720S e alla 765LT è seguita la 750S. Presentata pochi mesi fa, arriverà in concessionaria entro il 2023.