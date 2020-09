Quello che si prova a bordo di una supercar non sempre permette di godersi in pieno l‘esperienza di guida perché, oltre all’esaltazione, c’è anche una dose di paura.

Non è però il caso della McLaren 765LT, a giudicare dal racconto dei nostri colleghi di Motor1 USA dopo qualche giro sulla pista di Silverstone.

Com'è fuori

Già la sportiva di partenza - la McLaren 720S - è una supercar che si caratterizza rispetto alle concorrenti per la sua carrozzeria modellata dall'aerodinamica. In questa variante "Long Tail" - a coda lunga dunque - c'è in effetti qualche centimetro di lunghezza in più rispetto al modello di partenza, ma senza raggiungere i livelli della McLaren Speedtail che ha sfidato un aereo F-35, o della versione LT della McLaren F1 degli anni '90.

Tutti gli elementi funzionali all'aerodinamica (la deportanza è superiore del 25% rispetto ad una 720S, per un risparmio di peso di 80 kg) sono in fibra di carbonio (splitter anteriore, paraurti, minigonne, diffusore ed alettone), mentre lo scarico è in titanio.

Com'è dentro

Volendo, senza sovrapprezzo, si può risparmiare ancora qualche chilo rinunciando all'aria condizionata e all'impianto audio. Per il resto, l'abitacolo è quasi del tutto rivestito da fibra di carbonio, e Alcantara, con sedili a guscio anatomici ripresi da quelli visti per la prima volta sulla McLaren Senna.

Il V8 biturbo 4.0 di cilindrata sviluppa 765 CV di potenza e 800 Nm di coppia, con un cambio a doppia frizione a 7 marce con cambiate più veloci del 15% rispetto alla 720S. La trazione è posteriore, per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 2,9 secondi e di 7,2 secondi nello 0-200 km/h. E 330 km/h di velocità massima.

Piacere di guida

Pur tenendo a mente questi numeri della scheda tecnica, si rimane impressionati dalle prestazioni, trattenendo il respiro ogni volta che si accelera. E nelle curve? Parlando con l'ingegnere responsabile dello sviluppo di questo progetto, Tom Derbyshire, è emerso che per i tecnici "Non si è trattato di inseguire dei precisi target numerici, quanto di garantire la migliore esperienza di guida possibile. In alcuni aspetti siamo andati contro quello che la tecnologia e l'hardware ci avrebbe invece suggerito".

E il risultato è una reattività alle richieste del pilota eccezionale, con l'avantreno che è il primo a dare indicazioni su quanta velocità l'auto sia in grado di gestire in traiettoria, iniziando ad avvertire con un principio di sottosterzo. Il grip è affidato a gomme Pirelli P Zero Trofeo R ottimizzate per l'uso in pista e sviluppate su specifiche McLaren, con l'aiuto anche di un avantreno più basso di 5 mm rispetto alla 720S e di una carreggiata allargata di 6 mm.

Piccoli dettagli, che mescolati con l'incremento di aderenza dovuto agli interventi aerodinamici e con l'assistenza dei sistemi elettronici di controllo di stabilità e trazione, regalano alla macchina una maneggevolezza che dà grande fiducia. Stesso discorso per i freni, dei carboceramici di ultima generazione con sistema di raffreddamento della pinza ripreso dall'esperienza in Formula 1.

Curiosità

Insomma, la McLaren 765LT è un macchina che dà una confidenza indimenticabile, pensando alle prestazioni di cui è capace. E questo la rende spettacolare da guidare anche per gli appassionati, non solo per piloti professionisti, abituati a gareggiare nei weekend con auto da corsa a tutti gli effetti.

Come Lewis Proctor, pilota della McLaeren Academy seduto accanto a me durante questo test per mostrarmi in tempo reale la telemetria che l'auto può mostrare sulla console centrale, come l'uso di acceleratore e freno, pressione o temperatura degli pneumatici. Senza aspettare così di scaricare i dati in un secondo momento.

Quanto costa

Il limite di produzione fissato per questa super McLaren è di 765 esemplari, per un prezzo di oltre 340.000 euro. In attesa che arrivino i modelli di ultima generazione di tutte le principali concorrenti, per avere un termine di paragone ricordiamo alcuni prezzi delle sportive di riferimento in questa categoria di supercar da trackday: Ferrari 488 Pista (da poco meno di 300.000 euro), Porsche 911 GT3 RS (poco oltre i 200.000 euro), Lamborghini Huracan Performante (da circa 240.000 euro).