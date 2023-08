I nuovi cartelli carburanti sono realtà. Da martedì 1 agosto gli esercenti hanno l'obbligo di esibire nei distributori anche i prezzi medi regionali, rifacendosi a quanto riportato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio sito.

L'obiettivo della manovra, voluta dal Governo Meloni a gennaio, è quello "di mantenere il prezzo al di sotto dei livelli internazionali", riducendo l’impatto di eventuali variazioni, ha ricordato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. I consumatori che "eventualmente notassero picchi davvero anomali - ha aggiunto - possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza".

Quindi come vanno questi prezzi medi dei carburanti?

Quanto costano i carburanti oggi

A livello territoriale, i prezzi più alti della benzina, ad esempio, sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano (1,945 euro a litro) e della Puglia (1,943 euro), mentre le Marche (1,892) e il Veneto (1,898) sono sotto la soglia di 1,9 euro.

La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. Ecco di seguito l'elenco dei prezzi medi del primo agosto 2023:

Prezzi medi dei carburanti 01-08-2023 REGIONE TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Abruzzo Gasolio SELF 1.772 Abruzzo Benzina SELF 1.909 Abruzzo GPL SERVITO 0.713 Abruzzo Metano SERVITO 1.475 Basilicata Gasolio SELF 1.786 Basilicata Benzina SELF 1.935 Basilicata GPL SERVITO 0.714 Basilicata Metano SERVITO 1.395 Bolzano Gasolio SELF 1.804 Bolzano Benzina SELF 1.945 Bolzano GPL SERVITO 0.771 Bolzano Metano SERVITO 1.506 Calabria Gasolio SELF 1.800 Calabria Benzina SELF 1.939 Calabria GPL SERVITO 0.760 Calabria Metano SERVITO 1.502 Campania Gasolio SELF 1.758 Campania Benzina SELF 1.912 Campania GPL SERVITO 0.664 Campania Metano SERVITO 1.377 Emilia Romagna Gasolio SELF 1.768 Emilia Romagna Benzina SELF 1.911 Emilia Romagna GPL SERVITO 0.654 Emilia Romagna Metano SERVITO 1.315 Friuli Venezia Giulia Gasolio SELF 1.780 Friuli Venezia Giulia Benzina SELF 1.922 Friuli Venezia Giulia GPL SERVITO 0.691 Friuli Venezia Giulia Metano SERVITO 1.315 Lazio Gasolio SELF 1.757 Lazio Benzina SELF 1.902 Lazio GPL SERVITO 0.681 Lazio Metano SERVITO 1.485 Liguria Gasolio SELF 1.804 Liguria Benzina SELF 1.938 Liguria GPL SERVITO 0.773 Liguria Metano SERVITO 1.446 Lombardia Gasolio SELF 1.774 Lombardia Benzina SELF 1.911 Lombardia GPL SERVITO 0.668 Lombardia Metano SERVITO 1.388 Marche Gasolio SELF 1.751 Marche Benzina SELF 1.892 Marche GPL SERVITO 0.724 Marche Metano SERVITO 1.391 Molise Gasolio SELF 1.769 Molise Benzina SELF 1.914 Molise GPL SERVITO 0.732 Molise Metano SERVITO 1.423 Piemonte Gasolio SELF 1.773 Piemonte Benzina SELF 1.911 Piemonte GPL SERVITO 0.671 Piemonte Metano SERVITO 1.381 Puglia Gasolio SELF 1.771 Puglia Benzina SELF 1.943 Puglia GPL SERVITO 0.676 Puglia Metano SERVITO 1.422 Sardegna Gasolio SELF 1.796 Sardegna Benzina SELF 1.938 Sardegna GPL SERVITO 0.828 Sicilia Gasolio SELF 1.774 Sicilia Benzina SELF 1.923 Sicilia GPL SERVITO 0.789 Sicilia Metano SERVITO 1.651 Toscana Gasolio SELF 1.772 Toscana Benzina SELF 1.910 Toscana GPL SERVITO 0.699 Toscana Metano SERVITO 1.533 Trento Gasolio SELF 1.783 Trento Benzina SELF 1.922 Trento GPL SERVITO 0.726 Trento Metano SERVITO 1.288 Umbria Gasolio SELF 1.759 Umbria Benzina SELF 1.908 Umbria GPL SERVITO 0.724 Umbria Metano SERVITO 1.349 Valle d'Aosta Gasolio SELF 1.790 Valle d'Aosta Benzina SELF 1.928 Valle d'Aosta GPL SERVITO 0.806 Valle d'Aosta Metano SERVITO 1.299 Veneto Gasolio SELF 1.753 Veneto Benzina SELF 1.898 Veneto GPL SERVITO 0.667 Veneto Metano SERVITO 1.321

Che i prezzi dei carburanti stiano salendo lo abbiamo scritto spesso nelle scorse settimane. Tuttavia, il Ministro Urso esclude un nuovo taglio alle accise, come fatto dal Governo guidato da Mario Draghi.

“Quello che sta avvenendo, sta avvenendo nella stessa direzione del mercato internazionale - ha detto il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo -. Da questo punto di vista registriamo che non ci sono speculazioni".

Mineo ha anche annunciato che nei prossimi giorni arriverà un vademecum per il consumatore sulle novità per quanto riguarda i carburanti e sui cartelli con il prezzo medio. Intanto per la Federazione gestori carburanti Confesercenti "è già caos" e bisognerebbe sospendere le sanzioni finché la situazione non si normalizzerà.

Per i gestori il cartello "non è la soluzione"

Nonostante se ne parli da gennaio, secondo Giuseppe Sperduto, Presidente Faib, alcuni gestori non hanno ancora ricevuto i cartelli ("nonostante la nostra Federazione - si legge nella nota - abbia più volte sollecitato l’invio a compagnie petrolifere e titolari degli impianti"). Altri, sarebbero ancora confusi sul loro funzionamento e sul da farsi durante la chiusura estiva.

Per questo Sperduto dice che chiederà ai Ministri Urso e Pichetto Fratin di sospendere le sanzioni e di discutere insieme un percorso legislativo di riforma del settore. Secondo la Faib il cartello "non è la soluzione", nell’attesa di questo confronto con il Governo invitia quindi i gestori a consultare il sito confesercenti.it per trovare informazioni utili e specifiche sulle forme e modalità di pubblicazione e aggiornamento dei prezzi medi self-service.