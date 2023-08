L’offerta di agosto per la Peugeot 3008 ha un nome singolare: I-Move D 90 Days. Sostanzialmente, significa che le prime due rate mensili non ci sono, e si inizia quindi a pagare dal terzo mese in poi. Vediamo gli importi nel dettaglio.

La Peugeot 3008 con il BlueHDi da 130 CV, il cambio automatico EAT8 e l’allestimento Allure Pack costa 42.070 euro; con lo sconto, senza necessità di rottamazione, si scende a 37.320 euro, e si arriva fino a 36.320 euro con il finanziamento.

L’anticipo ammonta a 6.204 euro, mentre non è previsto il pagamento delle prime due rate; seguono quindi 33 rate mensili da 399 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,06%), spese incluse.

C’è poi la rata finale di 24.109 euro, con un limite di 30.000 km in caso di restituzione o sostituzione, e 0,10 euro al chilometro come costo esubero; questi limiti non vengono considerati se si intende riscattare la vettura.

Vantaggi

C’è un consistente sconto iniziale, che tra l’altro è più alto se si acquista nel sito Peugeot una 3008 in pronta consegna, ma soprattutto non si pagano le prime due rate, una formula molto frequente al tempo del Coronavirus, e utile nel periodo di spese estive.

Svantaggi

Non ci sono servizi inclusi nella rata, almeno nell’esempio, e bisogna considerare l’uscita della nuova 3008 a fine anno.

In sintesi