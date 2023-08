Per celebrare il lancio commerciale americano delle finiture speciali Manufaktur dedicate alla scoperta Mercedes-AMG SL, la Casa tedesca ha deciso di presentare alla Monterey Week 2023 la Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur destinata in serie limitata ai clienti degli Stati Uniti.

Fedele allo spirito del reparto Manufaktur che prepara versioni esclusive e personalizzate delle auto della Stella, la "Big Sur" si ispira ai tramonti della costa del Pacifico con la sua verniciatura color Orange Flame Metallic applicata in un'apposita linea produttiva Manufaktur dove i paraurti vengono colorati a mano per ottenere una finitura della massima qualità.

Speciale in ogni dettaglio

La Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur esposta dal 17 al 19 agosto alla Mercedes-Benz Star Lounge di Pebble Beach, in California, è dotata poi di elementi esterni a contrasto come l'AMG Exterior Chrome Package, le esclusive pinze freno nere, il tetto nero e i cerchi da 21" forgiati nella stessa colorazione.

Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur, la vista laterale

Per la prima volta sulla nuova SL è anche presente il logo AMG sulla fascia posta sopra la griglia anteriore, al posto della stella a tre punte.

Arancio anche dentro

La stessa cura per i dettagli e la qualità delle finiture è dedicata agli interni che sfoggiano rivestimenti in pelle Nappa rossa e nera ricamata a mano con cuciture arancio per sedili, volante, bracciolo, pannelli porta e strumentazione.

Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur, la plancia

La console centrale e la maniglie interne sono colorate nella stessa vernice Manufaktur Orange Flame Metallic degli esterni e a queste si aggiungono i sedili perforati e con massaggio, i tappetini con logo AMG e la scritta Manufaktur cromata sul vano porta oggetti centrale.

Full optional e 585 CV

Nella dotazione di serie della Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur c'è il pacchetto AMG Dynamic Plus, le sospensioni con controllo attivo del rollio, il sistema di sollevamento dell'asse anteriore, il Driver Assistance Package e l'impianto audio Burmester High-End 3D.

Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Surgli, gli interni

Il motore resta il noto AMG 4.0 V8 biturbo da 585 CV e 800 Nm che unito alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ e al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT MCT 9G permettono alla 63 SL di raggiungere i 315 km/h autolimitati e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.