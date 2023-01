Un’ultima edizione speciale dedicata al team di Formula 1. È su queste basi che Mercedes-AMG ha confezionato la Motorsport Collectors Edition, un modello a tiratura limitatissima (anche per l’Italia) della sua roadster di punta, la SL 63.

La super sportiva da 585 CV ha ricevuto una personalizzazione dedicata e una dotazione specifica dedicata ai collezionisti.

Omaggio alla Formula 1

L’estetica della SL 63 si rifà alla W12 guidata da George Russell e Lewis Hamilton nella stagione 2022. L’argento tipico delle Mercedes, infatti, sfuma nella tinta nera che riveste tutta la zona posteriore, dov’è presente anche una livrea coi loghi della Casa. A impreziosire la supercar sono gli inserti verde acqua su cerchi in lega da 21” a 10 razze, minigonne e paraurti, che rappresentano un tributo a Petronas, storico sponsor della Scuderia.

La livrea della Motorsport Collectors Edition

Di serie, sulla Motorsport Collectors Edition ci sono l’AMG Aerodynamics Package l’AMG Night Package e l’AMG Night Package II che contribuiscono a rendere la vettura più aerodinamica e più “oscura”, grazie ai numerosi dettagli in nero lucido.

585 CV da conservare con cura

A bordo, la Mercedes-AMG presenta i sedili AMG Performance in pelle Nappa con cuciture a contrasto rosse o gialle, a seconda dei gusti del cliente. Inclusi nell’equipaggiamento ci sono anche le modanature in fibra di carbonio, l’impianto audio Burmester, l’head-up display, il sistema di telemetria AMG Track Pace e il tetto panoramico.

L'abitacolo della Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition

Nessuna novità per il 4.0 V8 che conferma i 585 CV e 800 Nm, con uno scatto 0-100 km/h di 3,6 secondi e una velocità massima di 315 km/h.

Mercedes produrrà solo 100 esemplari per tutto il mondo (per l’Italia non è stato annunciato il numero preciso, ma non dovrebbe superare la decina) con prezzi superiori ai 210.000 euro. Insieme alla SL, comunque, vengono forniti anche un telo per la carrozzeria e una coperta in flanella per proteggere gli interni.