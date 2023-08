L'anno scorso MINI è tornata a gareggiare nella 24 ore del Nurburgring dopo alcuni anni di assenza. Per l'occasione con una JCW cabrio mi ero recato all'iconico tempio europeo della velocità per assistere alla gara - trovate l'articolo a fondo pagina. A distanza di un anno, la casa è tornata sull'iconico tempio della velocità europeo, ottenendo il miglior risultato per una MINI in una gara di 24 ore nei 64 anni di storia del marchio.

Per celebrare questo importante traguardo la casa ha annunciato poche ore fa una nuova versione speciale a tiratura limitata - e realizzata su misura dal team - della John Cooper Works a tre porte: si chiama Bulldog Racing Edition e porta su strada diversi accorgimenti tecnici sviluppati dagli ingegneri. Ecco tutti i dettagli.

Una super MINI

Partiamo dal principio, la MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition è per certi versi la versione più estrema della JCW standard (come viene chiamata dagli appassionati).

Si tratta di un allestimento acquistabile su ordinazione specifica scrivendo direttamente al team e la cui base di partenza è una comune tre porte manuale con il 2.0 turbo benzina B48 di origine BMW, capace di erogare 231 CV di potenza - la stessa che io stesso ho guidato negli oltre 1.800 km da Milano al circuito e viceversa.

MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition

Rispetto a quest'ultima la Bulldog Racing Edition è stata arricchita con vari componenti aftermarket installati individualmente e scelti in base alle preferenze del cliente. L'obiettivo degli ingegneri del team, infatti, era quello di creare una vera "sensazione da corsa" per la strada.

MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition

Bassa e rigida

Scendendo più nel dettaglio, l'elemento più importante di questo allestimento molto speciale è l'assetto KW V3, un vero "must" in Germania, apprezzato da tantissimi appassionati e regolabile in compressione, estensione e altezza.

In base a quanto dichiarato dal team, si tratta di una modifica che ha permesso di aumentare in generale l'aderenza all'asfalto, migliorando contestualmente il comportamento in ingresso di curva e aumentando la sicurezza dell'auto al limite.

MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition, l'assetto e i cerchi

Particolarità è che la configurazione delle sospensioni viene eseguita individualmente per ogni veicolo da uno dei piloti professionisti di Bulldog Racing proprio sul circuito del Nurburgring Nordschleife.

Ma non è tutto. Proprio come le MINI in gara, l'edizione speciale della JCW è stata poi dotata di cerchi in lega OZ HyperGT da 17, dello scarico sportivo Remus e di pneumatici da corsa Pirelli P Zero Performance, in formato 205/45R17.

MINI John Cooper Works Bulldog Racing Edition, lo scarico Remus

Interni corsaioli

All'interno, invece, i tecnici si sono limitati a rimuovere i sedili posteri, sostituendoli con il kit Stern Performance Parts Clubsport, dotato di una barra duomi con rete di montaggio e moquette.

Continuando a parlare di stile, infine, una delle caratteristiche più importanti degli esterni è la grande pellicola sul tetto con il logo di Bulldog Racing, che tradizionalmente adorna ogni auto da corsa della squadra. La casa non ha divulgato i prezzi e le disponibilità del modello, invitando a scrivere a sales@bulldog-racing.com per richiedere un preventivo accurato.